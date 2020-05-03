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Катастрофу глобального масштаба показали из космоса: видео

3 мая, 11:59

Руслан Ровик

Исследования NASA показали серьезное уменьшение ледников на полюсах Земли

На полюсах Земли ежегодно исчезают миллионы тонн льда, что приводит к повышению уровня Мирового океана.

Соответствующее видео было опубликовано на сайте Национального аэрокосмического агентства США (NASA).

На ролике показали изменение ледового покрытия Земли на протяжении последних 16 лет с использованием данных со спутника ICESat-2.

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Этот спутник использует лазерный высотомер, посылающий на Землю импульс с частотой 10 килогерц. Так, в период с 2003 по 2019 годы потери льда на западной части Антарктиды привели к повышению уровня мора на 14 миллиметров.

Это немного меньше трети от общего уровня подъема воды, наблюдаемого в мировых океанах. При этом в восточной части, наоборот, наблюдался рост ледников.

Всего из-за глобального потепления в Гренландии ежегодно исчезает около 200 миллионов тонн льда, а в Антарктиде – 118 миллионов тонн.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, как украинская антарктическая экспедиция добралась до станции "Академик Вернадский".

После этого домой отправится предыдущая, 24-я украинская экспедиция, которая уже провела в Антарктике больше года, а также сезонный отряд ученых, которые работают на станции несколько месяцев.

О том, как полярники готовились к своей экспедиции, смотрите в сюжете:

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NASA космос Антарктида океан Гренландия ледники спутники

Источник: Сегодня

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