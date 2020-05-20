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Каждый пятый заразится, больше миллиона погибнут: США напугали прогнозом по коронавирусу

20 мая, 18:56

Станислав Кожемякин

Если не предпринять срочных мер, эпидемия будет иметь для Америки катастрофические последствия

До конца года смертность от коронавируса в США усилится, о чем свидетельствует исследование, опубликованное учеными из Университета Вашингтона.

Авторы исследования обнаружили, что смертность от COVID-19 в 13 раз выше, чем от сезонного гриппа – 1,3% против 0,1%.

В то же время, следует учитывать то, что точное количество инфицированных остается неизвестным, поскольку доподлинно неясно, сколько человек переболели бессимптомно. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, примерно у каждого четвертого пациента не проявляются симптомы коронавируса.

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"Инфекция COVID-19 опаснее гриппа – мы можем положить конец этим дебатам", – пишет автор исследования, профессор экономики здравоохранения из Школы фармацевтики Университета Вашингтона Анирбан Басу.

Он констатирует, что по самим оптимистическим прогнозам, если американцы не усилят меры социального дистанцирования, к концу года коронавирусом заразится 20% населения США.

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А при таком уровне заражения прогнозируемое количество смертей будет варьироваться от 350 тысяч до 1,2 миллиона человек. Выход из ситуации Басу видит только один – применить "здравые меры общественного здравоохранения".

Напомним, что США сохраняют первое место в мире по распространению коронавируса. Только по официальным подсчетам в стране заразились больше 1,5 млн человек, из которых 92 тыс. стали жертвами эпидемии.

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Несмотря на это, власти 48 из 50 американских штатов подготовили планы по возобновлению работы экономики.

А президент Дональд Трамп, в свою очередь, обвинил Всемирную организацию здравоохранения в содействии Китаю и пригрозил урезать американские взносы в фонд ВОЗ или даже вовсе вывести свою страну из состава организации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США статистика смертность коронавирус

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