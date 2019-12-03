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Keep America Great: миллиардер приобрел домен, совпадающий с лозунгом предвыборной кампании Трампа

3 декабря, 00:15

Штаб Трампа забыл «застолбить» адрес для их слогана

/ Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Миллиардер Том Стейер, который добивается выдвижения кандидатом от Демократической партии США на пост президента на выборах 2020 года, приобрел доменное имя, которое совпадает с лозунгом избирательной кампании президента США Дональда Трампа — Keep America Great ("Сохранить величие Америки" – Ред). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

На новом интернет-ресурсе Стейер разместил информацию о продаже своих наклеек на бампер автомобиля, содержащих лозунги с критикой Трампа. "Штаб Трампа гордится тем, что прибирает к рукам сайты своих политических соперников, однако они забыли "застолбить" адрес для их слогана Keep America Great в кампании по переизбранию, — привело агентство заявление пресс-службы Стейера. — Теперь на этом ресурсе можно приобрести наклейку на бампер, которая наглядно демонстрирует то, что большинство американцев уже знают о Дональде Трампе".

Напомним, что ранее бывший вице-президент США Джозеф Байден, являющийся сейчас одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих президентских выборах, объявил об агитационной кампании среди испаноязычных избирателей под девизом Todos Con Biden ("Вместе с Байденом" – Ред). По информации Bloomberg , штаб Трампа приобрел после этого одноименный домен и на новом сайте разместил ссылку на свой интернет-ресурс, посвященный предвыборной агитации среди латиноамериканцев. В 2015 году штаб Трампа, чьё право баллотироваться от республиканцев оспаривал, в том числе Джеб Буш, приобрел домен JebBush.com и обеспечил с него переадресацию на портал, посвященный избирательной кампании нынешнего президента.

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Стейер, состояние которого оценивается в 1,6 млрд долларов, принимал участие в общенациональных теледебатах претендентов на пост кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года. В 2017 году он создал политическую группу Need to Impeach ("Необходимость в импичменте" – Ред.), добивающуюся импичмента Трампа.

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Как сообщали новости "Сегодня", в конце октября нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Поводом для этого стало то, что якобы Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

В то же время вспыхнул скандал и с заморозкой военной помощи Киеву, что посчитали давлением на руководство Украины. На закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США домен сайт соперник Дональд Трамп выборы в США

Источник: ТАСС

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