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Кибершпионаж России: ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб"

13 августа, 21:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Программное обеспечение поражает компьютеры с операционной системой Linux

Главное разведуправление России в очередной раз обвинили в кибершпионаже. Агентство национальной безопасности США совместно с Федеральный бюро расследований сообщили о новых, доселе неизвестных российских вредоносных программах. Об этом сообщается на сайте АНБ.

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"85-й Главный центр специальной службы (ГЦСС) российского генерального штаба ГРУ, военная часть 26165, деятельность которой иногда определяется частным сектором как Fancy Bear, Strontium или APT-28, развертывает вредоносное ПО под названием Drovorub, разработанное для операционной системы Linux в рамках операций по кибершпионажу. Более подробную информацию о Drovorub, включая методы обнаружения и меры по их устранению, можно найти в совместных рекомендациях АНБ и ФБР по кибербезопасности", – говорится в сообщении.

Обнаружить вредоносное ПО удалось благодаря совместной работе специалистов АНБ и ФБР. Drovorub – это набор вредоносных программ для Linux, оснащенных инструментами для передачи файлов и перенаправления портов, а также серверами управления и контроля.

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Кибершпионаж России: ФБР обнаружило ранее неизвестную хакерскую программу "Дроворуб"

"При открытии на машине жертвы Drovorub обеспечивает возможность прямой связи с инфраструктурой серверов, управляемой субъектом; возможность загрузки и выгрузки файлов; выполнение произвольных команд; переадресацию порта сетевого трафика на другие хосты в сети; и реализует методы сокрытия, чтобы избежать обнаружения", – отмечают спецслужбы.

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Также отмечается, что "Дроворуб" представляет угрозу как для государственного сектора, так и для частных пользователей, если они пользуются Linux. Кроме того в сообщении указывают на методы борьбы с российским "Дроворубом".

Напомним, руководство социальной сети Twitter усилило меры по обеспечению безопасности на время проведения расследования обстоятельств хакерской атаки, в результате которой были взломаны аккаунты многих известных компаний и людей.

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