Партнер Манафорта обвинял Украину во вмешательстве в выборы США

/ Фото: Associated Press

Россиянин Константин Килимник, долгое время работавший в Украине, и которого в США обвиняют в связях с Москвой, говорил, что Украина взламывала сервер Демократической партии США во время президентских выборов 2016 года. Об этом говорится в документах следствия спецпрокурора США Роберта Мюллера, пишет Голос Америки.

"Гейтс вспомнил слова Манафорта о том, что хакерские нападения, вероятно, провели украинцы, а не россияне, что повторяло то, что часто говорил Килимник", – говорится в опубликованных свидетельства партнера Пола Манафорта Рика Гейтса.

Разведка США установила, что именно Россия, а не Украина стоит за этим хакерским нападением.

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Такие же обвинения по поводу Украины повторял бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт. Так, согласно обнародованным документам, Манафорт еще летом 2016 года говорил, что Украина ответственна за взлом сервера Национального комитета демократической партии. Об этом в интервью с ФБР рассказал его заместитель Гейтс.

Министерство юстиции обнародовало документы после решения суда по искам американских СМИ. Каждый месяц Министерство будет обнародовать новую партию документов в течение следующих восьми лет.

Кстати, в начале мая в США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве в выборы. В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы.

Напомним, в США провели расследование против экс-главы предвыборного штаба Трампа. Манафорт, а также его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс обвиняются в мошенничестве, отмывании средств, сговоре против интересов США и введении в заблуждение американских властей относительно своего сотрудничества с Виктором Януковичем.

После этого присяжные в суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу экс-руководителя предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта признали его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения.

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