Ким Чен Ын написал очередное письмо Трампу

Американский президент рассчитывает на то, что письмо Ким Чен Ына будет позитивным

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает получить в ближайшее время письмо, которое ему написал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает Reuters.

"Я знаю, что в скором времени мне должны доставить письмо, личное письмо для меня от (лидера КНДР – ред.) Ким Чен Ына. Оно было вручено на границе вчера", – сказал американский президент.

Трамп рассчитывает на то, что это письмо будет "позитивным".

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил визит госсекретаря Майка Помпео в Северную Корею после того, как тот получил воинствующее письмо от высокопоставленного северокорейского чиновника.

Ранее МИД КНДР раскритиковал переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с Помпео. В Пхеньяне заявили, что Вашингтон предъявляет односторонние "грабительские" требования. Госсекретарь США Майк Помпео ответил, что если оценка Пхеньяна была бы правдива, то тогда следует считать, что "весь мир как грабитель".

Напомним, историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась в гостинице "Капелла" на острове Сентоса (Сингапур). Переговоры состоялись в расширенном формате. С американской стороны в переговорах участвовали госсекретарь США Майкл Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон и глава аппарата Белого дома Джон Келли.