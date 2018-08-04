Ким Чен Ын сам определит сроки денуклеаризации КНДР – Помпео

Сегодня, 01:01

Вместе с тем Помпео подчеркнул, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся 

фото AFP
фото AFP

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, согласно договоренностям между Пхеньяном и Вашингтоном, сам определит сроки окончательной денуклеаризации, заявил в пятницу в интервью телеканалу Channel News Asia госсекретарь США Майк Помпео, находящийся в Сингапуре на саммите АСЕАН.

"Окончательные сроки денуклеаризации будут установлены председателем Кимом, по меньшей мере, отчасти. Это его решение", – сказал Помпео.

"Мир должен чувствовать себя спокойнее, чем до саммита между двумя лидерами, когда у нас была сложная ситуация с запуском ракет, ядерными испытаниями. Ничего из этого ни разу не произошло с 12 июня (дата первой встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре – ред.)", – добавил госсекретарь.

Вместе с тем Помпео подчеркнул, что, несмотря на прогресс в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном, международные санкции в отношении КНДР сохранятся до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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"Все страны поддержали резолюцию Совбеза ООН, и эти санкции сохранятся, пока мы не добьемся полной денуклеаризации Северной Кореи. Неважно, какой прогресс сделан, пока эти санкции останутся", – сказал Помпео.

Также госсекретарь выразил надежду на улучшение диалога с Пхеньяном после того, как власти КНДР выполнили договоренности по передаче останков американских военнослужащих, погибших в Корейской войне1950-1953 гг.

"Мы взволнованы тем, что власти КНДР выполнили обязательства в процессе передачи останков американских военных на прошлой неделе. Мы надеемся, что этот процесс (налаживания диалога – ред.) продолжится. И мы уверены, что председатель Ким будет придерживаться денуклеаризации. Весь мир рассчитывает на это", – сказал Помпео.

Как известно, Ким Чен Ын направил 1 августа новое письмо президенту США Дональду Трампу, а тот направил северокорейскому лидеру ответное письмо. Тем не менее, в Белом доме накануне заявили, что второй саммит США-КНДР пока что не планируется.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп получил письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором он высказывает веру в "новое будущее" между Северной Кореей и Соединенными Штатами и надежду на "практические действия". При этом в Twitter он назвал письмо "очень приятной запиской", заявив, что "достигнут большой прогресс".
США, КНДР, Ким Чен Ын, АСЕАН, помпео, Майк Помпео
Источник:

Интерфакс-Украина

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