Китай готовится к удару по США – Пентагон

Министерство обороны США полагает, что КНР может проводить учения по нанесению ударов по США и их союзникам. Об этом говорится в размещенном в четверг на сайте Пентагона докладе о вооруженных силах Китая.

"В течение последних трех лет НОАК (Народно-освободительная армия Китая) значительно расширила свою зону проведения наводных операций, получив опыт в важных морских регионах и, вероятно, проводя учения для ударов по целям США и их союзников", – говорится в докладе.

В нем отмечается также, что значительный прогресс был достигнут в космической программе Китая. "НОАК продолжает укреплять свои военные возможности в космосе, несмотря на свою публичную позицию против милитаризации космоса", – считают в Пентагоне.

Напомним, что новая стратегия Пентагона, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, основывается на принятой в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом Стратегии национальной безопасности.

В этом документе глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты вступают в новую эру противостояния, определив Россию и Китай противниками и подчеркнув необходимость построения с ними партнерства.

Также торговый оборот между Китаем и США по итогам 2017 года составил 3,95 триллиона юаней (около 600 миллиардов долларов), в то время как объемы торговли Китая с Россией были в семь раз меньшими – 84 миллиарда долларов