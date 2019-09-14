Китай на переговорах с США планирует разделить вопросы торговли и безопасности

Китайские официальные лица рассчитывают на то, что таким образом удастся решить целый ряд проблем

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Представители КНР в попытке преодолеть тупик на переговорах с Вашингтоном хотят сосредоточиться исключительно на вопросах торговли, а вопросы, касающиеся национальной безопасности, обсуждать отдельно. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленных лиц.

Китайские официальные лица рассчитывают на то, что таким образом удастся решить целый ряд проблем и открыть возможность для преодоления тупика на переговорах, отметила газета, добавив, что это "один из шагов, предпринимаемых представителями КНР и США для смягчения торговых противоречий между двумя странами в канун предстоящего в октябре очередного раунда переговоров".

Кроме того, по данным газеты, участники переговоров со стороны КНР "рассматривают планы расширения закупок сельскохозяйственной продукции в США, предоставления американским компаниям более широкого доступа на китайский рынок и укрепления мер по защите интеллектуальной собственности".

Об этих мерах, напомнила The Wall Street Journal, стало известно после того, как президент США Дональд Трамп в среду принял решение отложить до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. В свою очередь, КНР решила с 17 сентября освободить от дополнительных пошлин 16 видов товаров из США.

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Напомним, что несмотря на ожидание очередного раунда переговоров,торговая война между США и Китаем продолжается. 1 сентября, Штаты и КНР ввели дополнительные таможенные тарифы на товары друг друга.

США ввели таможенные сборы на уровне 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут распространяться, в частности, на компьютерные колонки, наушники Bluetooth и разного рода обувь.

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Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что его целью является снижение зависимости США от Китая, и вновь призвал американские компании найти альтернативных поставщиков за пределами Китая.

В ответ Китай начал вводитьдополнительные пошлины на некоторые товары из США на общую сумму 75 млрд долларов. Дополнительные тарифы в размере 5% и 10% были наложены на 1717 наименований товаров, произведенных в США. Кроме того, Пекин впервые повысил таможенный сбор до 5% на американскую сырую нефть.

Тем не менее Трамп по завершении саммита G7 во Франции заверил, что стороны все равно встретятся для переговоров в конце сентября. По словам президента США, 25 августа он получил телефонный звонок из Китая, во время которого США И КНР договорились возобновить торговые переговоры.

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