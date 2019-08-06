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Китай пообещал контрмеры, если США разместит ракеты в тихоокеанском регионе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 2019-08-06T05:44:36+03:00 США Пекин пообещал контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами Америки ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Китая глубоко обеспокоен намерениями США разработать ракеты средней дальности и разместить этот вид вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

"Мы обеспокоены заявлениями некоторых официальных лиц из американской администрации о том, что США планируют, я цитирую, в скором будущем разместить ракеты средней дальности наземного базирования в АТР", — указал он.

Китай не исключает ответные сдерживающие меры в случае размещения США ракет средней дальности наземного базирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Также хочу сделать абсолютно ясным, что Китай не будет стоять в стороне. Мы будем вынуждены принять контрмеры в случае размещения Соединенными Штатами ракет средней дальности наземного базирования в этой части мира", — сказал глава директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу Цун.

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Добавим, что США объявили Китай "валютным манипулятором".

Напомним, ранее американский лидер пригрозил ввести новые 10% пошлины на импортируемые из Китая товары. Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины.

Напомним, Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. В первой половине мая в американской столице прошел 11-й раунд консультаций, однако после этого диалог зашел в тупик.

10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму 200 млрд долларов, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая приняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США на сумму 60 млрд долларов.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи Трампа и Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке 28–29 июня. Американский лидер обещал не вводить новые пошлины на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.

В конце июля-начале августа в Шанхае прошел 12-й раунд переговоров. После него Белый дом распространил заявление, в котором назвал прошедшие встречи конструктивными, однако позже американский президент объявил, что Соединенные Штаты с 1 сентября введут пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

Следующий раунд переговоров, как ожидается, состоится в Вашингтоне в начале сентября.

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