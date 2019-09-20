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Китай представляет угрозу всему миру: Трамп объяснил почему

20 сентября, 19:52

Американский президент указал на то, что китайские вооруженные силы стремительно развиваются

/ Фото: AFP

Китай представляет собой в некотором смысле угрозу всему миру в силу стремительного развития своих вооруженных сил. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп, отвечая в пятницу на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

"Ну, Китай, безусловно, в каком-то смысле является угрозой миру, поскольку он строит вооруженные силы быстрее, чем кто бы то ни было еще", – сказал Трамп. Американский лидер отвечал на вопрос о том, считает ли он Китай "стратегической угрозой Соединенным Штатам".

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"И, откровенно говоря, они (китайцы – Ред.) используют американские деньги", - добавил глава администрации США. Он, по всей видимости, имел в виду дефицит Вашингтона в двустороннем товарообороте с Пекином.

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Трамп критикует этот дефицит, достигающий, согласно его данным, 500 млрд долларов в год. КНР и США на протяжении уже нескольких месяцев ведут тяжелые переговоры об урегулировании торговых споров.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен в случае переизбрания резко ужесточить условия заключения новой торговой договоренности с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.

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Китай США Трамп

Источник: ТАСС

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