Китай приготовился к "затяжной войне" со США

Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем. Как сообщает Bloomberg, Пекин не намерен становиться американским "экономическим вассалом".

"Торговая война направлена на сокрушение экономического суверенитета Китая, на то, чтобы заставить Китай стать экономическим вассалом США", — заявили в Global Times.

Отмечается, что Пекин готов к "затяжной войне" и не боится жертвовать краткосрочными экономическими интересами, поскольку китайский рынок является ключом к выживанию многих американских компаний, следовательно, победа неизбежна.

В пятницу Китай опубликовал список товаров, на которые налагается пошлина, на сумму 60 млрд долларов. Этот список призван ответить на угрозы США ввести пошлины на 200 млрд долларов китайского импорта. Реакцией на такую значительную разницу послужили слова главного экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу: "Я думаю, что 60 миллиардов долларов — это слабый ответ на наши 200 миллиардов долларов".

Однако, по словам редакции Global Times, это непременный показатель того, что США потеряли рассудок в торговле, в то время как Китай сохраняет свою рациональность.

С нарастанием конфликта снижается курс юаня, а также теряет свои позиции китайский рынок, что, по словам администрации Трампа, ослабляет позицию этой страны в эскалации торговой войны. В Global Times же уверены, что данный конфликт принесет лишь временные проблемы Пекину, а впоследствии он в полной мере продемонстрирует свою устойчивость в торговле.

"Кудлоу должен предостеречь руководство Трампа не недооценивать решимость Китая бороться до конца", — заявили в издании.

В ответ на "санкционный" список Китая президент США заявил в своем Twitter: "Каждая страна на земле хочет вывезти богатство из США, всегда в ущерб нам. Я говорю, когда это происходит, обложите налогом".

Включая уже действующие новые тарифы, Китай определил почти шесть тысяч товаров для более высоких налогов на импорт, включая сжиженный природный газ, соевые бобы и другие продукты, сообщает Bloomberg. Это покрывает более двух третей стоимости импорта Китая из США, но исключает такие продукты, как самолеты и некоторые компьютерные чипы, которые Китай изо всех сил пытается производить внутри страны.

Ранее уточнялось, что пошлины, которые собирался ввести Китай, будут распространяться на некоторые продукты питания, косметическую продукцию, одежду и текстиль, автомобильные запчасти и шины, а также ряд других товаров. Их размер будет варьироваться от 5 до 25 процентов.

Напомним, Белый дом готовится расширить список товаров из Китая, облагаемых пошлинами в США, включив в него новые позиции на общую сумму в 200 млрд долларов, а ранее Дональд Трамп сообщал, что в перспективе США могут обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на 500 млрд долларов.

6 июля США ввели 25-процентные пошлины на 818 наименований китайских товаров на общую сумму $34 млрд в год. Как заявил ранее американский лидер, такое решение было принято в связи с незаконным, с точки зрения США, присвоением китайскими предприятиями американской интеллектуальной собственности и технологий, а также применением Пекином нечестных торговых практик/

По мнению Трампа, новые меры американской администрации будут способствовать устранению дефицита США в двустороннем товарообороте с Китаем, достигающего 500 млрд долларов в год.

В свою очередь в Пекине заявили, что дадут решительный ответ Вашингтону, поскольку новые шаги американской стороны ущемляют национальные интересы КНР.

Ранее США обвинили власти Китая в проведении политики "экономической агрессии", которая угрожает миру. Такое утверждение содержится в опубликованном докладе Белого дома "Как экономическая агрессия Китая угрожает технологиям и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов и всего мира". В то же время, ранее в МВФ заявляли, что США сами провоцируют мировую торговую войну.