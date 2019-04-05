Китай призвал США ускорить работу над текстом торгового соглашения

Торгово-экономические делегации двух стран разрешат интересующие две стороны вопросы

Фото: EPA/UPG.

Китай призвал США ускорить работу над текстом торгового соглашения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/812/bec/5c4812bec4351.jpg 2019-04-05T04:07:36+03:00 США Торгово-экономические делегации двух стран разрешат интересующие две стороны вопросы

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду, что Китай и США как можно скорее завершат работу над текстом торгового соглашения. Об этом говорится в переданном в четверг вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ письме главы государства президенту США Дональду Трампу.

"Надеюсь, что торгово-экономические делегации двух стран на основе обоюдного уважения, равенства и взаимной выгоды разрешат интересующие две стороны вопросы и как можно раньше завершат работу над текстом торгово-экономического соглашения между Китаем и США", — цитирует послание агентство Синьхуа.

Напомним, что ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения.

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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