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Китай пытался похитить исследования о вакцине против коронавируса – Минюст США

22 июля, 09:01

Денис Беспалов Денис Беспалов

Два китайских хакера в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотехкомпаний

Министерство юстиции Соединенных Штатов обвинило Китай в хакерских атаках и попытках похитить данные исследований вакцины против коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американского ведомства.

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Как сообщается, два китайских хакера в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотехкомпаний, которые разрабатывают вакцину, технологии тестирования и методы лечения COVID-19, полученную информацию они планировали передать правительству КНР. В ведомстве не уточняют, удалось ли хакерам похитить данные исследований.

В обвинительном акте также говорится, что хакеры работали более 10 лет, действуя как в личных целях, так и в интересах правительства Китая.

По данным Минюста США, они взламывали сети высокотехнологичных компаний в США, Австралии, Бельгии, Германии, Японии, Литве, Нидерландах, Испании, Южной Корее, Швеции и Великобритании.

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Хакеров обвиняют сразу по нескольким статьям, им грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.

"Китай, наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей, теперь занял свое место в этом позорном клубе наций, предоставляющих убежище киберпреступникам", - сказал помощник генпрокурора США по нацбезопасности Джон Демерс.

В Китае обвинения пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что лидер республиканцев в Палате представителей американского Конгресса Кевин Маккарти планирует обсудить законопроект, который предусматривает наказание иностранных хакеров за попытки похитить данные об исследованиях вакцины от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США хакеры вакцина

Источник: Сегодня

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