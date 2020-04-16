Китай скрывает информацию о коронавирусе: что предлагает Пентагон

Необходимо давить на Китай, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19

Китай скрывает информацию о новом коронавирусе как на первоначальных этапах эпидемии, так и сейчас. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер обвинил.

"Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним", – заявил в Эспер в интервью телеканалу Fox News.

"Даже сегодня мы видим, что они скрывают информацию", - сказал глава Минобороны США.

Реклама

Он отметил, что необходимо "продолжать оказывать на них давление" для того, чтобы Пекин раскрыл больше информации о COVID-19.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 16 апреля и все подробности

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что новый коронавирус возник в Уханьской лаборатории, а ее работник стал "нулевым пациентом". Первоначально вирус лабораторным путем был передан от летучей мыши к человеку, а затем попал в Ухань, сообщает телеканал. По данным источников телеканала, на Уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей. При помощи Уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

Напомним, издание The Washington Post , что в Ухане смертей от коронавируса может быть около 42 тысяч, что в 16 раз больше официального числа.

Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтверждено 2 064 815 случаев заражения коронавирусом, умерли 137 078 человек.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама