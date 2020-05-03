Китай виноват в том, что долго скрывал информацию о вспышке COVID-19 – Помпео

Существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

Об этом государственный секретарь США Майк Помпео заявил в эфире ABC This Week.

"Есть огромные доказательства того, что именно с этого и началось", – сказал он.

Реклама

Также Помпео подчеркнул, что утечки вирусов в результате аварий в китайский лабораториях происходили и ранее.

"Кажется, лучшие эксперты сейчас думают, что это дело рук человека. У меня нет причин не верить этому", – сказал он, уклонившись от ответа на вопрос, могла ли утечка вируса быть преднамеренной.

Одновременно он подчеркнул, что Китай виноват в том, что долго скрывал информацию о вспышке и до сих пор не допускает западных специалистов расследовать происхождение вируса.

В свою очередь лондонская газета The Daily Telegraph опубликовала подробности 15-страничного доклада, подготовленную разведывательным альянсом "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Реклама В тренде Европа выходит из карантина: ВОЗ сделала важное заявление

В документе говорится, что правительство Китая, "создавая угрозу для других стран", скрывало любые новости о появлении коронавируса, принуждая врачей к молчанию или похищая их, уничтожая данные о вирусе в лабораториях и отказываясь предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, работавшим над созданием вакцины.

По мнению авторов доклада, Пекин еще в начале декабря 2019 года имел доказательства передачи инфекции от человека к человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января. Согласно документу, 3 января Национальный комитет здравоохранения Китая дал указание уничтожить образцы коронавируса и не публиковать информацию о неизвестной инфекции.

По информации издания, между спецслужбами, входящими в альянс "Пять глаз", возникли разногласия по поводу происхождения коронавируса SARS-CoV-2.

В то время как австралийская разведка считает, что вирус появился на рынке в Ухане, что соответствует официальной версии властей КНР, американское разведывательное сообщество, куда входят 17 ведомств, в том числе ЦРУ и ФБР, пока не определилось с окончательными выводами о происхождении вируса, однако скептически относится к австралийской версии.

Реклама

Ранее Помпео обвинил власти Китая в выезде сотен тысяч инфицированных из Уханя.

Также президент США Дональд Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили ВОЗ в ошибках во время кризиса, связанного с коронавирусом COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама