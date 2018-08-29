Китайские хакеры взломали почту Клинтон: Трамп сделал заявление

Сегодня, 09:28

По информации СМИ, хакеры в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки Клинтон

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп призвал ФБР и Минюст принять меры в связи с информацией о том, что личная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. Об этом он написал в Twitter.

"Электронные письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и Минюста, в противном случае, после всех других их ошибок..., доверие к ним уйдет навсегда", - написал Трамп.

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедриться в персональный сервер на тот момент госсекретаря Хиллари Клинтон. Хакеры в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки Клинтон. Китайская компания орудовала в рамках разведывательной операции.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признал, что в 2016 году встречался с россиянином, который предложил купить компромат на Хиллари Клинтон за 2 млн долл. Стоун предложение отклонил.

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Напомним, Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого,Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.
Китай, США, клинтон, хакеры, Трамп
Источник:

ИТАР-ТАСС

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