Китайские хакеры взломали почту Клинтон: Трамп сделал заявление

Президент США Дональд Трамп призвал ФБР и Минюст принять меры в связи с информацией о том, что личная переписка экс-госсекретаря Хиллари Клинтон была перехвачена китайской компанией. Об этом он написал в Twitter.

"Электронные письма Хиллари Клинтон, многие из которых содержали секретную информацию, были взломаны Китаем. Следующий шаг лучше бы был со стороны ФБР и Минюста, в противном случае, после всех других их ошибок..., доверие к ним уйдет навсегда", - написал Трамп.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что китайская компания, легально действующая в Вашингтоне, смогла внедриться в персональный сервер на тот момент госсекретаря Хиллари Клинтон. Хакеры в режиме реального времени получали копии практически всей электронной переписки Клинтон. Китайская компания орудовала в рамках разведывательной операции.

Напомним, бывший советник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун признал, что в 2016 году встречался с россиянином, который предложил купить компромат на Хиллари Клинтон за 2 млн долл. Стоун предложение отклонил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа – Сенат