Китайский вирус-убийца добрался до США: первый случай заражения зафиксирован в Сиэтле

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В штате Вашингтон подтвердили первый случай заболевания смертельным коронавирусом из Китая, который уже привел к смерти 6 человек и инфицировал сотни. О таком сообщает The Washington Post.

Мужчина, у которого диагностировали коронавирус, находится в стабильном состоянии. Он прибыл в Соединенные Штаты на прошлой неделе, но из какой страны он прилетел и по какому маршруту, пока неизвестно.

Федеральные органы здравоохранения уже начали проверять путешественников, которые прибывают в аэропорты США из китайского города Ухань, где были зафиксированы самые первые случаи заболевания опасным вирусом. Прежде всего проверяют пассажиров в крупных аэропортах Лос-Анджелеса, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Таких проверок в стране не было с 2014 года, когда бушевала лихорадка Эбола.

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Всемирная организация здравоохранения очень встревожена. На данный момент есть информация о 291 заболевшем, причем из них только 139 человек заболело лишь за последние выходные. Но британские эксперты считают, что китайские врачи замалчивают реальную цифру заболевших, и на самом деле их может быть около 1700.

Видео: Reuters

Проблема усугубляется тем, что именно сейчас сотни миллионов людей едут в Китай из других стран Азии, чтобы отпраздновать Китайский Новый год, который в этому году отмечается 25 января. Именно поэтому вирус может очень быстро распространиться по всему восточно-азиатскому региону, предупреждают медики.

Все, что нужно знать о новом опасном вирусе и о том, каковы симптомы заболевания, читайте в нашем материале: "Новый вид коронавируса: чего стоит опасаться".

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