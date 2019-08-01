Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,02
27,9

Китай и США сдвинули торговые переговоры с мертвой точки — СМИ

Сегодня, 06:56

Пекин и Вашингтон проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность

/ Фото: AFP

Китай и США сдвинули торговые переговоры с мертвой точки — СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F США Пекин и Вашингтон проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность

Представители Китая и США в ходе состоявшихся 30–31 июля торговых консультаций в Шанхае смогли прийти к консенсусу, который позволил вывести переговоры из тупикового состояния и ускорить процесс достижения двустороннего соглашения. Об этом заявили обозреватели китайской газеты "Global TimesGlobal Times".

"12-й раунд консультаций КНР и Соединенных Штатов по торговле можно считать „новым началом". Это политически значимый выбор для обеих сторон, которые решили действовать в позитивном ключе, для чего уже создали предпосылки", — говорится в статье.

Реклама

Как отмечают авторы, и Пекин, и Вашингтон "проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность". Газета ссылается на источники с обеих сторон, которые сообщили, что на протяжении всего августа "будут проходить интенсивные рабочие консультации". "13-й раунд состоится более чем через месяц в Вашингтоне. В их преддверии Китай и США должны укрепить взаимное доверие и устранить препятствующие этому трения", — подчеркивают политические обозреватели издания.

В тренде
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
"Александрия" новый сезон начинает матчем с "Шахтером"

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, КНР в ходе состоявшихся в Шанхае торгово-экономических консультаций подтвердила свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. По словам американского чиновника, переговоры, в которых приняли участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, "прошли конструктивно". В перечне обсужденных проблем — передача технологий и защита прав на интеллектуальную собственность.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Китай США переговоры торговая война

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену
Кабмин изменил формирование цены на газ для населения
Кабмин изменил формирование цены на газ для населения
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Как из вотчины Свинарчуков хотят сделать доходную бизнес-империю
Как из вотчины Свинарчуков хотят сделать доходную бизнес-империю
В Днепре на свободу вышли два убийцы
В Днепре на свободу вышли два убийцы

Популярные статьи

Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантов
Facebook и Google под прицелом: США начали проверку интернет-гигантовБизнес
Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по ТурцииПолитика
Санкції США влучать
Санкції США влучать "в яблучко" "Північного потоку – 2"Экономика

Новости партнеров

10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе
1-но и 2-х комфорочные плиты со скидками в городе