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Китай и США сдвинули торговые переговоры с мертвой точки — СМИ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%B8%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F 2019-08-01T06:56:00+03:00 США Пекин и Вашингтон проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность

Представители Китая и США в ходе состоявшихся 30–31 июля торговых консультаций в Шанхае смогли прийти к консенсусу, который позволил вывести переговоры из тупикового состояния и ускорить процесс достижения двустороннего соглашения. Об этом заявили обозреватели китайской газеты "Global TimesGlobal Times".

"12-й раунд консультаций КНР и Соединенных Штатов по торговле можно считать „новым началом". Это политически значимый выбор для обеих сторон, которые решили действовать в позитивном ключе, для чего уже создали предпосылки", — говорится в статье.

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Как отмечают авторы, и Пекин, и Вашингтон "проявили гибкость, которая позволила снизить напряженность". Газета ссылается на источники с обеих сторон, которые сообщили, что на протяжении всего августа "будут проходить интенсивные рабочие консультации". "13-й раунд состоится более чем через месяц в Вашингтоне. В их преддверии Китай и США должны укрепить взаимное доверие и устранить препятствующие этому трения", — подчеркивают политические обозреватели издания.

Как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, КНР в ходе состоявшихся в Шанхае торгово-экономических консультаций подтвердила свое обязательство увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. По словам американского чиновника, переговоры, в которых приняли участие представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, "прошли конструктивно". В перечне обсужденных проблем — передача технологий и защита прав на интеллектуальную собственность.

Предыдущий раунд переговоров прошел в Вашингтоне в мае и завершился безрезультатно. Трамп тогда обвинил Пекин в том, что тот пытался внести изменения в уже практически готовое соглашение.

Напомним, перед майскими переговорами президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

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