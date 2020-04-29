Клинтон поддержала Байдена на выборах президента США

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года

Бывший госсекретарь США, кандидат от Демократической партии 2016 года Хиллари Клинтон официально заявила о своей поддержке кандидатуры бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего в борьбе за пост президента США в 2020 году.

Об этом Клинтон заявила во вторник днем ​​во время виртуальной встречи с Баденом, сообщает New York Times.

"Я была не только коллегой Джо Байдена, я была его другом, и я могу сказать вам, что хотела бы, чтобы он был президентом прямо сейчас. Но я не могу ждать, пока это случится, пока мы все не сделаем все возможное, чтобы поддержать такого человека, которого мы желаем вернуть в Белый дом, чтобы покончить с таким игнорированием не только американских ценностей, но и американских институтов, верховенства закона", - отметила Клинтон.

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Байден в ответ поблагодарил Клинтон за поддержку, отметив ценность ее дружбы для него.

Клинтон заявила о поддержке Байдена вслед за сенатором Берни Сандерсом из Вермонта и Элизабет Уоррен из Массачусетса, экс-президентом США Бараком Обамой, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, бывшим вице-президентом Элом Гором и губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли.

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Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп категорически отверг идею переноса выборов главы государства с 3 ноября 2020 года, как это сделали во всем мире. Так он прокомментировал якобы сделанные предполагаемым кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом заявления о возможных попытках главы государства отложить голосование.

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Ранее сообщалось, что демократы собираются на съезд, чтобы назвать имя соперника Трампа на президентских выборах.

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