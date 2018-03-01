Клинтон призвала Трампа действовать, поскольку россияне "продолжают наступать"

Сегодня, 02:06

Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала президента США Дональда Трампа защитить страну от агрессии России

Хиллари Клинтон. Фото: AFP
Хиллари Клинтон. Фото: AFP

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа действовать адекватно российской угрозе, которая продолжает сохраняться.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Я говорю это как бывший государственный секретарь и как американец: русские продолжают наступать. Наши профессионалы в разведке просят Трампа действовать. Он так и будет продолжать игнорировать это и капитулировать, или все же защитит нашу страну?" – заметила влиятельный американский политик.

При этом Клинтон добавила в сообщение ссылку на публикацию в The Washington Post о накануне слушаний в Конгрессе руководителя Кибер-командования США адмирала Майкла Роджерса.

Накануне адмирал Роджерс во вторник заявил, что санкции и ограничения не изменили поведения России, и сейчас Москва ищет возможности вмешаться в выборы в Конгресс США. Роджерс также подтвердил, что не получал от президента Дональда Трампа прямых распоряжений относительно противостояния киберугрозам со стороны России.

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При этом, по его словам, возможности правительства США являются достаточными для того, чтобы противостоять подобным угрозам со стороны других стран.

Ранее американский чиновник Жанетт Манфра, ответственная за защиту американских выборов от взлома, подтвердила, что российские хакеры успешно проникли в списки регистрации избирателей нескольких штатов США до президентских выборов 2016 года.

Напомним, в среду, 7 февраля, Нижняя палата американского Конгресса приняла большинством голосов законопроект "О сотрудничестве с Украиной в вопросах кибербезопасности".

Недавно хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената.
Россия, США, клинтон, Трамп, госсекретарь, Хиллари Клинтон, кибербезопасность
Источник:

"Сегодня"

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