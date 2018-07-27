КНДР передала Штатам останки солдат: Трамп поблагодарил Ким Чен Ына

Останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, вскоре будут доставлены из КНДР в США

Руководство Северной Кореи передало США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, таким образом, лидер КНДР Ким Чен Ын исполнил обязательства, которые он взял на себя по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям", – сказала представительница американской администрации, не став уточнять, останки какого количества солдат были переданы.

27 июля – в день 65-ой годовщины окончания конфликта на Корейском полуострове – транспортный самолет C-17 американских ВВС доставил тела из северокорейского Вонсана и на авиабазу Осан близ Сеула (Южная Корея).

Следующий шаг – изучение ДНК. На это может уйти до 5 дней.

Трамп уже поблагодарил Ким Чен Ына за этот шаг.

"Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну", – написал он в своем Twitter.

Напомним, как сообщалось ранее, Северная Корея согласилась передать США останки до 55 американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.

Кроме того, в прошлом месяце президент США признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.