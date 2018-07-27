КНДР передала Штатам останки солдат: Трамп поблагодарил Ким Чен Ына

Сегодня, 09:33

Останки американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, вскоре будут доставлены из КНДР в США

Фото: AFP
Фото: AFP

Руководство Северной Кореи передало США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, таким образом, лидер КНДР Ким Чен Ын исполнил обязательства, которые он взял на себя по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы воодушевлены действиями Северной Кореи и импульсом к позитивным изменениям", – сказала представительница американской администрации, не став уточнять, останки какого количества солдат были переданы.

27 июля – в день 65-ой годовщины окончания конфликта на Корейском полуострове – транспортный самолет C-17 американских ВВС доставил тела из северокорейского Вонсана и на авиабазу Осан близ Сеула (Южная Корея).

Следующий шаг – изучение ДНК. На это может уйти до 5 дней.

Трамп уже поблагодарил Ким Чен Ына за этот шаг.

"Останки американских военнослужащих вскоре будут вывезены из КНДР и направлены в Соединенные Штаты! Спустя так много лет это будет великий момент для многих семей. Спасибо Ким Чен Ыну", – написал он в своем Twitter.

1532672581.1717

Напомним, как сообщалось ранее, Северная Корея согласилась передать США останки до 55 американских солдат, которые погибли во время Корейской войны.

Кроме того, в прошлом месяце президент США признался, что доверяет лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
США, Белый дом, Ким Чен Ын, северная корея, Дональд Трамп, останки солдат
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Лидеры США и КНДР встретятся 12 июня в 9 утра в Сингапуре. фото AFP

Встреча Трампа и Ына в Сингапуре: почему КНДР не откажется от ядерного оружия, но готова открыть McDonald's в Пхеньяне

9 Июня, 08:06

На проверку того, что Пхеньян действительно уничтожил хотя бы какую-то часть своего ядерного оружия, могут уйти годы (и около $20 млрд), ведь никто толком не знает, где оно содержится – в КНДР тысячи скрытых туннелей

Другие страны

Ким Чен Ын. Фото: AFP

Ким Чен Ын решил отпустить трех американских шпионов - СМИ

4 Мая, 02:54

По данным СМИ, троих граждан США, осужденных в КНДР за шпионаж и "враждебные действия", перевели из тюрьмы в отель под Пхеньяном
Загрузка...

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп уедет из Сингапура после саммита с Ким Чен Ыном раньше запланированного

11 Июня, 16:32

Как отметили в Белом доме, переговоры с Северной Кореей продвигаются "быстрее, чем ожидалось"

США

Фото: AFP

"Потрясающий день": Трамп назвал Ким Чен Ына очень талантливым

12 Июня, 10:16

Президент США намерен пригласить его в Белый дом
Загрузка...