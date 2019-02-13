Ко Дню всех влюбленных США купят миллионы роз
Соединенные Штаты традиционно занимают место одного из крупнейших импортеров этих цветов
Миллионы роз готовят ко Дню Святого Валентина в Колумбии. Местные цветоводы работают, не покладая рук, готовясь к самому романтическому зимнему празднику.
Свои цветы они продают за границу, ведь Колумбия занимает одно из первых мест среди экспортеров роз в мире. Одним из крупнейших покупателей этих цветов являются Соединенные Штаты.
Объемы продаж измеряют даже не в штуках, а в тоннах. Ко Дню всех влюбленных в Америку отправят почти 40 тыс. тонн цветов множества оттенков: от нежного розового – до страстного красного.
Напомним, что к прошлогоднему дню Святого Валентина в Эквадоре "вырастили" розы с лепестками разных цветов: оторвали бутоны белого цвета от стебля, при помощи природных красителей придали лепесткам желаемые оттенки, после чего объединили бутоны и стебель растительным клеем.
Мы также писали, что в Австралии одним из самых популярных подарков является авторский шоколад. Правда, цена на него кусаются – стоимость одной шоколадной конфеты стартует от 1 австралийского доллара, а большой праздничный набор может стоить и 200 долларов.
Кроме того, сообщалось о розовом дворике, который обустроили у себя жители Черновцов - старинный двор украшают более 20 видов растений.
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