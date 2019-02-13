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Ко Дню всех влюбленных США купят миллионы роз

Сегодня, 19:47

Соединенные Штаты традиционно занимают место одного из крупнейших импортеров этих цветов

Ко Дню всех влюбленных США купят миллионы роз США Соединенные Штаты традиционно занимают место одного из крупнейших импортеров этих цветов

Миллионы роз готовят ко Дню Святого Валентина в Колумбии. Местные цветоводы работают, не покладая рук, готовясь к самому романтическому зимнему празднику.

Свои цветы они продают за границу, ведь Колумбия занимает одно из первых мест среди экспортеров роз в мире. Одним из крупнейших покупателей этих цветов являются Соединенные Штаты.

Объемы продаж измеряют даже не в штуках, а в тоннах. Ко Дню всех влюбленных в Америку отправят почти 40 тыс. тонн цветов множества оттенков: от нежного розового – до страстного красного.

Напомним, что к прошлогоднему дню Святого Валентина в Эквадоре "вырастили" розы с лепестками разных цветов: оторвали бутоны белого цвета от стебля, при помощи природных красителей придали лепесткам желаемые оттенки, после чего объединили бутоны и стебель растительным клеем. 

Мы также писали, что в Австралии одним из самых популярных подарков является авторский шоколад. Правда, цена на него кусаются – стоимость одной шоколадной конфеты стартует от 1 австралийского доллара, а большой праздничный набор может стоить и 200 долларов.

Кроме того, сообщалось о розовом дворике, который обустроили у себя жители Черновцов - старинный двор украшают более 20 видов растений.

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Тег Колумбия, цветы, розы, день святого валентина, растения, день всех влюбленных

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