фото: The White Helmets

Коалиция во главе с США опасается появления нового поколения террористов в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F 2019-07-30T02:22:52+03:00 США Есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, являются ярыми идеологами ИГ

Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом заявил заместитель командующего возглавляемой США международной антитеррористической коалиции генерал-майор Алекс Гринкевич в опубликованном интервью журналу Foreign Policy.

Его попросили прокомментировать попавшую в интернет видеозапись, на которой беженцы из Аль-Холя приветствуют поднятый над лагерем флаг ИГ. "Для меня реальная опасность состоит в том, что это следующее поколение ИГ, которое программируется прямо там, в этих лагерях, — отметил генерал-майор. — Я считаю это наибольшим долгосрочным стратегическим риском для всей международной кампании против ИГ".

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По словам Гринкевича, такие лагеря становятся очагами экстремистской идеологии в то время, как США планируют вывод своих войск из Сирии. "Итак, прямо сейчас есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, я бы сказал, являются ярыми идеологами ИГ", — отметил Гринкевич. Он пояснил, что, как правило, среди возможных идеологов, которых в лагере насчитывается около 20 тыс. человек, очень много женщин с детьми. Генерал-майор также признал, что коалиция серьезно недооценила число бойцов группировки и их семей, оставшихся в долине реки Евфрат.

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Он подчеркнул, что коалиция сотрудничает с ООН с целью разработать подход по решению проблемы экстремизма в лагерях беженцев. "Безусловно, это не военная задача, но это стратегический риск в мировом масштабе для коалиции", — подчеркнул Гринкевич, который призвал другие страны к репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии. Среди рассматриваемых решений — изоляция идеологов ИГ от остальных жителей лагерей и активизация программ по их реабилитации.

Напомним, на прошлой неделе Россию уличили в лжи о Сирии. На посвященной сирийскому конфликту военной выставке Минобороны РФ "внезапно" показало макеты кассетных бомб. При этом в ведомстве ранее уверяли, что не используют этот тип вооружений.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в этом месяце в сирийском городе Африн взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта 11 человек погибло и еще 35 были ранены.

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