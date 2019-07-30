Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

Коалиция во главе с США опасается появления нового поколения террористов в Сирии

Сегодня, 02:22

Есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, являются ярыми идеологами ИГ

фото: The White Helmets

фото: The White Helmets

Коалиция во главе с США опасается появления нового поколения террористов в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F США Есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, являются ярыми идеологами ИГ

Новое поколение террористов может выйти из таких сирийских лагерей беженцев, как Аль-Холь, некоторые их жители поддерживают идеологию экстремистской группировки "Исламское государство". Об этом заявил заместитель командующего возглавляемой США международной антитеррористической коалиции генерал-майор Алекс Гринкевич в опубликованном интервью журналу Foreign Policy.

Его попросили прокомментировать попавшую в интернет видеозапись, на которой беженцы из Аль-Холя приветствуют поднятый над лагерем флаг ИГ. "Для меня реальная опасность состоит в том, что это следующее поколение ИГ, которое программируется прямо там, в этих лагерях, — отметил генерал-майор. — Я считаю это наибольшим долгосрочным стратегическим риском для всей международной кампании против ИГ".

Реклама

По словам Гринкевича, такие лагеря становятся очагами экстремистской идеологии в то время, как США планируют вывод своих войск из Сирии. "Итак, прямо сейчас есть район в Аль-Холе, значительное число жителей которого, я бы сказал, являются ярыми идеологами ИГ", — отметил Гринкевич. Он пояснил, что, как правило, среди возможных идеологов, которых в лагере насчитывается около 20 тыс. человек, очень много женщин с детьми. Генерал-майор также признал, что коалиция серьезно недооценила число бойцов группировки и их семей, оставшихся в долине реки Евфрат.

В тренде
ЦИК осталось принять один протокол с "мокрой" печатью

Он подчеркнул, что коалиция сотрудничает с ООН с целью разработать подход по решению проблемы экстремизма в лагерях беженцев. "Безусловно, это не военная задача, но это стратегический риск в мировом масштабе для коалиции", — подчеркнул Гринкевич, который призвал другие страны к репатриации и реинтеграции своих граждан из Сирии. Среди рассматриваемых решений — изоляция идеологов ИГ от остальных жителей лагерей и активизация программ по их реабилитации.

Напомним, на прошлой неделе Россию уличили в лжи о Сирии. На посвященной сирийскому конфликту военной выставке Минобороны РФ "внезапно" показало макеты кассетных бомб. При этом в ведомстве ранее уверяли, что не используют этот тип вооружений.

Кроме того, как мы уже писали, ранее в этом месяце в сирийском городе Африн взорвался припаркованный в центре города автомобиль. В результате теракта 11 человек погибло и еще 35 были ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Сирия США коалиция террористы ИГИЛ

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
Что может рассказать о вас ваш знак по китайскому гороскопу
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Как мужчины убивают своих жен
Как мужчины убивают своих жен
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Лучшие комедии мира всех времен с высоким рейтингом
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей
Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Популярные статьи

Зеленский по телефону поговорил с Трампом
Зеленский по телефону поговорил с ТрампомПолитика
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству Зеленского
Чалый рассказал, как в США относятся к президенству ЗеленскогоПолитика
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по Турции
Проклятье С-400: военный эксперт объяснил, как покупка российских ЗРК ударит по ТурцииПолитика
В Венесуэле заявили о готовности к
В Венесуэле заявили о готовности к "абсолютной" войне с СШАДругие страны
США готовят новые санкции против Кубы
США готовят новые санкции против КубыСША
США хотят переговоров в Афганистане: талибы назвали свои условия
США хотят переговоров в Афганистане: талибы назвали свои условияДругие страны