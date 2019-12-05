Коболев дал показания американским прокурорам по делу Джулиани

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Американские федеральные прокуроры допросили председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в рамках расследования в отношении личного адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и двух его бизнес-партнеров, сообщает Associated Press.

По словам адвоката Лэнни Брейера, представляющего интересы главы "Нафтогаза", Коболев добровольно согласился дать показания.

"Министерство юстиции запросило интервью с Андреем Коболевым. Он согласился и добровольно побеседовал с правительственными прокурорами", – заявил Брейер.

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Агентство отмечает, что адвокат Коболева отказался назвать место и время разговора. По словам источника Associated Press, встреча состоялась в Лондоне.

Федеральные прокуроры США в Нью-Йорке ведут расследование в отношении Джулиани. Как утверждают осведомленные источники, дело связано с тем, что он не зарегистрировался в качестве иностранного агента.

В связи с этим Associated Press напоминает об аресте двух клиентов Джулиани — выходцев из СССР Игоря Фрумана и Льва Парнаса. Им предъявлены обвинения в сговоре, ложных заявлениях и фальсификации документов. Им предъявлено обвинение в нарушении правил финансирования избирательных кампаний. По версии обвинения, они финансировали предвыборные кампании американских политиков в США на деньги бизнесмена из России.

В обвинительном заключении против Парнаса и Фрумана утверждается, что они играли ключевую роль в попытках Джулиани оказать влияние на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Также федеральные прокуроры в США изучают вопрос о том, мог ли адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани быть лично заинтересованным в контракте в газовой сфере в Украине, которого добивались два его помощника.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, ранее на встречах с украинскими официальными лицами помощники Джулиани – Лев Парнаси Игорь Фруман – обсуждали возможность участия созданной ими компании в прокладке газопровода из Польши в Украину для поставок природного газа, доставленного из США. Они утверждали, что этот проект пользуется поддержкой администрации Трампа.

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