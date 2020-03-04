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Коболев обсудил с американцами срыв строительства газопровода "Северный поток — 2".

4 марта, 03:20

Елена Кузьмич

«Игра пока не закончена», - сказав Коболев

Глава правления украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев обсудил с представителями властей США дополнительных мер, направленных на срыв строительства газопровода "Северный поток — 2".

"Игра пока не закончена. Россия попытается создать свои технические возможности, чтобы завершить строительство газопровода. Как мы все знаем, они не так хороши в создании эффективных и современных судов. Однако возможность существует, и мы в настоящий момент обсуждаем, в том числе здесь, в федеральном округе Колумбия, как обеспечить, чтобы этот проект был мертв", — сказал Коболев.

"Я считаю, что (санкции против —Ред.) „Северного потока — 2" — это один из главных шагов, который был предпринят. Мы надеемся, что правительство США продолжит действовать в том же направлении. Также важно, чтобы международные институты помогали новому правительству Украины завершить реформу корпоративного управления", — ответил он на вопрос о том, какие меры могут быть предприняты союзниками Киева для обеспечения энергетической безопасности Украины.

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Глава "Газпрома" Алексей Миллер в январе этого года сообщил, что "Северный поток — 2" будет достроен силами компании.

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Напомним, санкции Конгресса США, а также ряд других факторов приостановили строительство "Северного потока – 2" минимум на два года, а при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

После того как США ввели санкции против швейцарской компаний Allseas и ее суда прекратили прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", Кремль делает ставку на трубоукладчик "Академик Черский", купленный "Газпромом" в 2016 году на случай, если европейские компании будут вынуждены выйти из проекта из-за американских санкций.

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США Нафтогаз Украины Северный поток 2

Источник: ТАСС

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