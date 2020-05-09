Количество пациентов с COVID-19 превысило четыре миллиона

По состоянию на утро 9 мая во всем мире зафиксировали 4 млн 14 тысяч 436 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 1 млн 387 тысяч 230 человек выздоровели и 276 251 умерли. Сейчас зараженными остаются 2 млн 350 тысяч 955 человек. Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers. Американский Центр системных наук и инженерии при Университете Джонса Хопкинса пока не обновил данные, ведь в США сейчас ночь.

Известно, что по количеству зараженных в мире по-прежнему лидируют США. Там коронавирус подтвердили у 1 322 163 человек, из которых 78 616 умерли и 223 749 — выздоровели. Сейчас инфицированными там остаются более миллиона граждан.

После США в рейтинге по количеству инфицированных стоит Испания — всего 260 117 случаев, Италия — 217 185 и Великобритания — 211 364.

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Россия замыкает пятерку стран из самым большим количеством пациентов с коронавирусом. Там заражение подтвердили у 187 859 человек, из которых 26 608 выздоровели. Отметим, что официальное число погибших от коронавируса в России остается низким (1723 жертвы) по сравнению с другими европейскими странами с таким же количеством больных.

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Напомним, Соединенные Штаты Америки расширяют помощь нашей стране для борьбы с COVID-19. Средства будут направлены на улучшение возможностей местных учреждений здравоохранения в оказании помощи больным и противодействии дальнейшему распространению COVID-19.

Также сообщалось, что некоторые страны Европы уже начали ослаблять карантинные меры. Так, первые послабления карантина вступают в силу в Италии, одной из наиболее пострадавших от последствий распространения COVID-19 стран.

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