Количество заражений коронавирусом в Техасе побило все рекорды

Количество случаев заражения коронавирусом в сутки в американском штате Техас достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом информировало на своем сайте управление здравоохранения и социального обеспечения штата, – пишет ТАСС.
По его данным, 14 июля в Техасе подтверждено 10 745 новых случаев инфицирования. Прежний антирекорд в штате был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10 351 случай. Всего в штате зарегистрировано более 275 тыс. случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 322.
В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 136 тыс. человек.
Напомним, что ранее медики впервые зарегистрировали внутриутробное инфицирование плода коронавирусом.
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