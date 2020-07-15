Українська
$ 27,14
30,87
  1. Мировые новости
  2. США

Количество заражений коронавирусом в Техасе побило все рекорды

15 июля, 02:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Прежний антирекорд в штате был установлен 11 июля

Количество случаев заражения коронавирусом в сутки в американском штате Техас достигло самого высокого показателя с начала пандемии. Об этом информировало на своем сайте управление здравоохранения и социального обеспечения штата, – пишет ТАСС.

Реклама

По его данным, 14 июля в Техасе подтверждено 10 745 новых случаев инфицирования. Прежний антирекорд в штате был установлен 11 июля, когда за сутки был выявлен 10 351 случай. Всего в штате зарегистрировано более 275 тыс. случаев заболевания, вызываемого коронавирусом. Число летальных исходов достигло 3 322.

В последние недели в ряде американских штатов, в том числе во Флориде, Аризоне, Техасе и Калифорнии, отмечаются рекордные показатели заболеваемости. В связи с этим местные власти приостановили начатый ранее процесс ослабления или отмены санитарных ограничений.

В тренде
В России разбился самолет: есть погибший (видео)

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 136 тыс. человек.

Напомним, что ранее медики впервые зарегистрировали внутриутробное инфицирование плода коронавирусом.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США заражение техас коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США произошла стрельба на семейной вечеринке, среди погибших – дети
В США произошла стрельба на семейной вечеринке, среди погибших – детиСША
Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото
Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фотоFun
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новостиДругие страны
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева "одним из лучших"Украина
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять