Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину

Сегодня, 02:37

Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа

Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/c17/11c/5c9c1711c7c15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/c17/11c/5c9c1711c7c15.jpg США Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа

Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера в январе допросили арестованную американскими властями россиянку Марию Бутину.

Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа. Они интересовались возможными контактами россиянки с бывшим помощником по национальной безопасности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джеффри Гордоном.

Следователи хотели выяснить, осведомлена ли Бутина об обстоятельствах, при которых во время предвыборной гонки 2016 года в программе Республиканской партии были изменены некоторые формулировки, касающиеся России и Украины.

После задержания Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России. Марии Бутиной были выдвинуты обвинения в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации.

Напомним, о ее готовности отозвать заявление, в котором Мария Бутина утверждает о собственной невиновности, стало известно 10 декабря 2018 года.

После этого ее отец Валерий Бутин назвал это спекуляциями и заявил, что ничего подобного от своей дочери не слышал.

Как мы уже писали, теперь ей грозит до полугода тюремного заключения с последующей депортацией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, допрос, РФ, Мюллер, бутина

Вы сейчас просматриваете новость " Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья "российской шпионки" Бутиной ожидает, что вынесение ей приговора состоится до 15 апреля

Вчера, 04:09

Очередное слушание по делу Марии Бутиной назначено на 28 марта

Переводчица, в совершенстве владеющая оружием: что нужно знать о "путинской шпионке" Марии Бутиной

14 декабря 2018, 17:12

После того, как Бутина пошла на сделку с американским судом, Кремль от нее открестился

"Путинская шпионка" Бутина частично созналась в содеянном

13 декабря 2018, 20:55

Россиянка согласилась на последующую депортацию и невозможность оспорить решение суда

Арестованная в США "российская шпионка" Бутина сотрудничает со следователями – CNN

13 декабря 2018, 08:40

Бутина готова передать следователям информацию об американском политике

Путин заявил, что о Бутиной не слышали ни в одной спецслужбе РФ

11 декабря 2018, 23:49

Российский президент выразил недоумение "преследованием" в США россиянки

Бутина частично признает вину, получит полгода тюрьмы и депортацию

11 декабря 2018, 22:53

Россиянка якобы признает себя виновной по одному пункту обвинения, касающемуся сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США

4 имени мужчин, которых нужно избегать

Владимир Кличко отобрал ребенка у бывшей невесты

Наши любимые пары в сериалах: что с ними стало

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

11 вещей, которых мужчины тайно хотят от женщин

Стала известна причина роспуска группы «Ленинград»

Родители против: Виктория запретила сыну встречаться с певицей

В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер

Украинских моряков признали военно­пленными
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

Вчера, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

Вчера, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Польских: "Голубкина и стучала, и звонила, но я не открыла дверь"