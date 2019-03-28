Коллеги Мюллера допросили "российскую шпионку" Бутину
Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа
Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера в январе допросили арестованную американскими властями россиянку Марию Бутину.
Подчиненные Мюллера встретились с Бутиной один раз и беседовали с ней около часа. Они интересовались возможными контактами россиянки с бывшим помощником по национальной безопасности предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Джеффри Гордоном.
Следователи хотели выяснить, осведомлена ли Бутина об обстоятельствах, при которых во время предвыборной гонки 2016 года в программе Республиканской партии были изменены некоторые формулировки, касающиеся России и Украины.
После задержания Минюст США обвинил в шпионаже гражданку России. Марии Бутиной были выдвинуты обвинения в связи с подозрениями в шпионаже и ведении деятельности в качестве агента Российской Федерации.
Напомним, о ее готовности отозвать заявление, в котором Мария Бутина утверждает о собственной невиновности, стало известно 10 декабря 2018 года.
После этого ее отец Валерий Бутин назвал это спекуляциями и заявил, что ничего подобного от своей дочери не слышал.
Как мы уже писали, теперь ей грозит до полугода тюремного заключения с последующей депортацией.
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