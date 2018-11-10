Коллеги скинулись на лотерейные билеты и выиграли миллион

От участия в затее отказались только три человека

Сотрудники компании из американского штата Мичиган сообща купили лотерейные билеты и выиграли миллион долларов. Об этом сообщает UPI.

"Когда джекпоты в лотереях Mega Millions и Powerball стали большими, начальник сказал собирать деньги и пообещал, что удвоит нашу сумму", — рассказал один из членов лотерейного клуба. От участия в затее отказались только три человека.

В итоге удалось собрать 212 долларов. За билетами послали одну из сотрудниц. Она должна была купить равное количество билетов Mega Millions и Powerball, но перепутала и потратила все деньги на Mega Millions. Выигрышным оказался один из лишних билетов, купленных по ошибке.

Коллеги заранее договорились, что поделят выигрыш поровну и не будут считать, кто и сколько заплатил за билеты. Деньги внес 21 человек, и теперь каждый получит примерно 47,6 тысячи долларов без учета налогов.

"У всех немного разные планы, но я знаю, что многие собираются поделиться с родственниками и заплатить за обучение в колледже. И я не удивлюсь, если увижу на парковке возле офиса несколько новых автомобилей", — говорит один работников компании.

Напомним, женщина нашла на полу грузовика выигрышный билет и разбогатела.

Ранее 47-летний житель американского штата Нью-Джерси Ричард Уол выиграл 533 млн долларов в лотерею Mega Millions. Таким образом, он сорвал самый крупный в истории американского штата Нью-Джерси джекпот.

Накануне мы писали, что житель Черкасской области сорвал миллион в лотерею. Также сообщали, что во Львове выиграли в лотерею огромную сумму денег. Выигрышный билет, принесший владельцу миллион гривен, был приобретен во Львове в одном из супермаркетов на улице Богдана Хмельницкого.