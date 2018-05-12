Коллекцию Рокфеллера продали с молотка за рекордные 830 млн долларов

Сегодня, 11:59

На аукционе были проданы картины, скульптуры, античная мебель и фарфор

Фото: AFP
Фото: AFP

Коллекция произведений искусства, которая принадлежала американскому миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру и его супруге Пегги, была продана за рекордные 830 миллионов долларов. Все эти деньги будут направлены на благотворительность цели. Об этом сообщает Deutche Welle.

Прежний рекорд равнялся 373 миллионам евро был и установлен в 2009 году, когда распродавали коллекцию французского модельера Ива Сен-Лорана.

Произведения искусства, принадлежавшие Рокфеллерам, реализовал аукцион Christie's в Нью-Йорке за нескольких дней. Последний раунд торгов завершился в ночь на пятницу, 11 мая. Заявки поступали из США, Германии, других стран Европы, а также из Азии.

Всего на торги было выставлено более 1500 произведений искусства, включая картины художников XIX и XX веков, античную мебель, фарфор и скульптуры.

Как мы сообщали ранее, американский миллиардер и благотворитель Дэвид Рокфеллер умер во сне в возрасте 101 года, не дожив нескольких недель до своего дня рождения.

Рокфеллер родился в Нью-Йорке в 1915 году. В 1936 году окончил Гарвардский университет, а в 1940 защитил степень доктора экономики в Чикагском университете. В мае 1942-го поступил рядовым на воинскую службу, через три года получил звание капитана. В годы войны он находился в Северной Африке и Франции, работая на военную разведку.

В 1946 году началась его долгая карьера в Chase Manhattan Bank, президентом которого он стал 1 января 1961-го. Этот пост он занимал в течение 20 лет, но в 1981 году Рокфеллер был вынужден в отставку в связи с достижением предельно допустимого уставом банка возраста для данной должности.
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