Командира ВМС США уволили: противоречил Трампу

Ричард Спенсер / Фото: Reuters

В США решили заменить министра Военно-морских сил Ричарда Спенсера, который в свое время был временным главой Пентагона.

Как сообщил на своей странице в Twitter президент Дональд Трамп, соответствующее распоряжение уже отдал министр обороны США Марк Эспер.

"Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была приостановлена ​​министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность", – написал американский президент.

Трамп собирается выдвинуть на место министра МВС кандидатуру посла США в Норвегии адмирала Кена Брейтуэйта, которого он назвал "человеком больших достижений и успехов".

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Поводом для увольнения Спенсера послужил скандал вокруг старшины спецподразделения "морских котиков" Эдварда Галлахера, которого обвинили в убийстве пленного террориста "Исламского государства" в 2017 году, а также в угрозах сослуживцам, которые об этом сообщили.

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В июле военный трибунал оправдал Галлахера по вменяемым ему обвинениям, но признал виновным в незаконном фотографировании с трупом задержанного, в результате чего его разжаловали.

В ноябре Трамп восстановил командира "морских котиков" в звании, но Спенсер пошел против этого решения, призвав продолжать расследование, и заявил, что Галлахер все еще должен встретиться с коллегией экспертов.

Напомним, ранее также стало известно о грядущей отставке и министра энергетики США Рика Перри – Дональд Трамп объявил, что тот покинет свой пост в конце года, не назвав точную дату. Министерское кресло может достаться замминистра Дэну Бруйетту.

А год назад был обезглавлен и Пентагон – министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку в декабре 2018 года. Подробнее об этом читайте в статье "Трамп против "Бешеного пса": все об отставке главы Пентагона и его позиции по Украине" на нашем сайте.

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