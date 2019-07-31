Теперь законопроект осталось принять в двух палатах Конгресса и отправить на подпись Трампу

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Комитет Сената одобрил санкции против "Северного потока – 2" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%20nord%20stream 2019-07-31T19:04:00+03:00 США Теперь законопроект осталось принять в двух палатах Конгресса и отправить на подпись Трампу

Законопроект о введении санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке российского трубопровода "Северный поток — 2", был одобрен комитетом по иностранным делам Сената США.

Соответствующее голосование в верхней палате Конгресса состоялась 31 июля. Теперь законопроект направят на утверждение полным составом Сената, а после принятия Палатой представителей его направят на подпись президенту Дональду Трампу.

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Инициатива подготовили сенаторы республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин. Они предложили ввести ограничения против лиц и компаний, которые продают или сдают в аренду морские суда для строительства газопровода, а также предоставляют финансовую и техническую поддержу или обеспечивают страхование таких судов.

Особое внимание они предлагают обратить на деятельность швейцарского подрядчика Allseas и итальянской фирмы Saipem, которые занимаются укладкой труб для "Северного потока — 2".

Напомним, что вероятность введения санкций против "Северного потока – 2" уже вызывала бурную реакцию Кремля. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сказал, что "подобные заявления – это негодный политический инструмент".

В то же время проект столкнулся с трудностями прокладки в Европе, из-за чего срок запуска "Северного потока – 2" перенеслина вторую половину 2020 года. На отсрочку по проекту повлияла Дания. Копенгаген до сих пор не согласовал маршрут трубопровода. Оператор Nord Stream 2 ждет ответа уже по третьему варианту маршрута – таким образом Дания более двух лет не дает "добро" на проект.

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