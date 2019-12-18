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Комитет Сената поддержал "санкции из ада" против России

18 декабря, 19:37

Законопроект был принят 17 голосами членов комитета по иностранным делам

/ Фото: Pixabay

Вслед за утверждением Сенатом США оборонного бюджета, включающего санкции против "Северного потока – 2", комитет по иностранным делам верхней палаты Конгресса проголосовал за введение против России дополнительных санкций.

Как сообщает Bloomberg, законопроект Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019" ("Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля") поддержали 17 членов комитета, тогда как против проголосовали лишь пятеро.

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Законопроект о так называемых "санкциях из ада" разработали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднера, а также их коллеги-демократы Боб Менендес и Бен Кардин. В комитете он был представлен 13 февраля 2019 года.

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Среди всего прочего в случае принятия законопроект обяжет президента США публично призвать "руководство России вернуть Крым под контроль Украины, призвать РФ перестать оказывать поддержку силам, совершающим насилие на востоке Украины".

Изначально рассмотрение законопроекта было намечено на 11 декабря. Однако один из его соавторов был занят на заседании в другом комитете. Глава комитета по иностранным делам Джим Риш пояснил, что готов вернуться к рассмотрению DASKA на следующей неделе.

Напомним, что в августе вступил в силу второй пакет американских санкций против России по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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