Компания Boeing намерена нарастить выпуск лайнеров серии 737

По их сведениям, компания наметила увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года

/ Фото: AFP

Американская компания Boeing планирует увеличить производство самолетов серии 737 до 52 единиц в месяц в феврале 2020 года, если авиарегулятор США разрешит возобновить эксплуатацию Boeing 737 MAX в четвертом квартале текущего года. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По их сведениям, компания наметила увеличить выпуск серии 737 до 52 самолетов ежемесячно в феврале 2020 года в случае получения от Федерального авиационного управления США разрешения возобновить полеты Boeing 737 MAX. Boeing планирует также поднять данный показатель до 57 самолетов в месяц в июне 2020 года.

Компания поделилась такими планами на совещании с представителями около ста заказчиков 30 июля, уточняет газета. Встреча проводилась по интернету.

Как сообщала 13 августа газета Wall Street Journal, эта американская компания за семь месяцев текущего года поставила заказчикам 258 самолетов, за тот же период 2018 года – 417. Корпорация Airbus поставила за аналогичный период 458 самолетов и по итогам текущего года должна превзойти своего главного конкурента и стать крупнейшей авиастроительной компанией мира. При этом Boeing пятый месяц подряд не получал ни одного заказа на Boeing 737 MAX.

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Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

По словам источников, главный вопрос на данный момент заключается в том, сможет ли Boeing устранить все имеющиеся проблемы только за счет внесения изменений в программный код. Если помимо этого компании придется менять микропроцессоры или иное оборудование, то для возобновления полетов потребуются скорее месяцы, а не недели.

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Напомним, более 400 пилотов подали в суд на авиастроительную корпорацию Boeing за сокрытие дефектов в самолетах Boeing 737 MAX, которые привели к двум катастрофам лайнеров этой модели в Индонезии и Эфиопии.

По их мнению, Boeing "совершил беспрецедентное сокрытие известных дефектов в конструкции MAX, что ожидаемо стало причиной крушения двух лайнеров MAX и последующей приостановки их эксплуатации во всем мире".

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

Как мы писали ранее, в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, который вылетел из аэропорта Джакарты в город Панкалпинанг. На борту самолета находились 189 человек (пассажиров и членов экипажа), в том числе и дети.

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