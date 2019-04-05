Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,32
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ

Сегодня, 11:55

Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/347/1cd/5ca3471cd8e52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/347/1cd/5ca3471cd8e52.jpg США Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом передают иностранные СМИ. 

"Мы принимаем меры для того, чтобы полностью избавиться от этой относительно незначительной проблемы, и у нас уже есть решение", - говорится в заявлении компании.

При этом источники в Boeing на условиях анонимности сказали, что речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. Согласно этим данным, именно из-за обнаружения второй проблемы с ПО компания не смогла в установленные сроки предоставить его обновление на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.

"Очень неприятная ситуация, когда был один фактор, сыгравший роль в катастрофе, а затем через три недели вы находите еще один", - отметил источник.

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег самолет, Boeing, авиакатастрофа, Боинг

Вы сейчас просматриваете новость " Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только MCAS: в Boeing заявили о сбое еще одной системы на своих самолетах

Сегодня, 07:49

Этот сбой представляет критическую угрозу для безопасности полетов Boeing 737 MAX

Глава Boeing: проблемы в системе MCAS сыграли роль в катастрофах двух лайнеров

Сегодня, 00:20

Эксперты корпорации взаимодействуют с Федеральным авиационным управлением США и с авиакомпаниями-клиентами

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет

«Я променял жену на молодую девушку и теперь живу как в тюрьме»

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Несбывшийся грузовик будущего

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Красавица-бегунья Ингрид Пино

Почему некоторые пары умирают почти одновременно
Загрузка...

Второй тур близко: что обещают Порошенко и Зеленский в своих программах украинцам

Вчера, 07:19

Кандидаты обещают поменять налоги и продолжать децентрализацию

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

3 апреля, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

3 апреля, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

3 апреля, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Звезды, для которых неудачная пластика стала роковой

Когда наступает биологическая старость человека?