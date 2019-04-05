Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ

Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Фото из открытых источников.

Компания Boeing заявила еще об одном сбое программного обеспечения – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/347/1cd/5ca3471cd8e52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/347/1cd/5ca3471cd8e52.jpg 2019-04-05T11:55:13+03:00 США Источники в Boeing отметили, что речь идет о сбое, критическом для безопасности полетов

Корпорация Boeing признала наличие еще одного сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Об этом передают иностранные СМИ.

"Мы принимаем меры для того, чтобы полностью избавиться от этой относительно незначительной проблемы, и у нас уже есть решение", - говорится в заявлении компании.

При этом источники в Boeing на условиях анонимности сказали, что речь идет о сбое, который представляет критическую угрозу для безопасности полетов. Согласно этим данным, именно из-за обнаружения второй проблемы с ПО компания не смогла в установленные сроки предоставить его обновление на рассмотрение Федеральному авиационному управлению США.

"Очень неприятная ситуация, когда был один фактор, сыгравший роль в катастрофе, а затем через три недели вы находите еще один", - отметил источник.

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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