Компанию зятя Трампа оштрафовали на полмиллиона

Сегодня, 10:58

За последние пять лет строительная фирма допустила нарушений более чем на 500 тыс. долларов

Фото: AFP
Фото: AFP

Американская компания Kushner Companies должна городским властям Нью-Йорка больше 500 тыс. долларов, сообщает Associated Press.

Данная фирма занимается недвижимостью и принадлежит семье Джареда Кушнера, зятя и советника американского президента Дональда Трампа.

Агентство пишет, что долг Kushner Companies представляет собой штрафы за различные нарушения, включая строительные работы и уборку мусора.

Отмечается, что из этой суммы около 350 тыс городские службы начислили за последние 5 лет – то есть, включая и тот период, когда компанией руководил зять Дональда Трампа.

Журналисты выяснили, что представители Kushner Companies пропустили множество судебных заседаний по поводу их нарушений, поэтому сумма штрафов в значительной мере увеличилась.

В самой компании не отрицают, что ее оштрафовали, но утверждают, что это подобные штрафы являются "обычным делом для компаний, работающих в сфере недвижимости".

В то же время в Kushner Companies уверяют, что большинство нарушений были допущены не самой компанией, а арендаторами, а сами они за последние пять лет оплатили 600 тыс долларов штрафов.

Напомним, что сам Джаред Кушнер также фигурирует в расследовании – его подозревают в сговоре с Кремлем во время президентских выборов

Как уже сообщалось, именно зять Трампа мог курировать связи его экс-советника Майкла Флинна с россиянами во время президентской кампании.

В связи с этим, спецпрокурор Роберт Мюллер расширил расследование в отношении Кушнера.
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Источник:

Associated Press

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