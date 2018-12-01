Конец эпохи: умер 41-й президент США Джордж Буш-старший

В США в возрасте 94 лет умер Джордж Буш-старший, который был 41-м президентом страны. Причины его смерти пока не названы, сообщает The Washington Post.

Политик руководил Соединенными Штатами с 1989 по 1993 год и стал рекордсменом среди президентов США по долголетию. В последние годы жизни он страдал болезнью Паркинсона и был вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

"Отец 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, Буш-старший был мощной силой на международной арене в течение десятилетий. Последний ветеран Второй Мировой Войны, служивший президентом Америки, он был непревзойденным государственным служащим и государственным деятелем... Его смерть в возрасте 94 лет, которая наступила 30 ноября, также ознаменовала конец эпохи", — говорится в сообщении.

Отметим, что Джордж Буш-старший представлял Республиканскую партию США. Он родился в штате Массачусетс 12 июня 1924 года и в годы Второй мировой войны был самым молодым военным летчиком в Вооруженных Силах США, воевал на Тихом океане. После войны окончил Йельский университет.

Был американским послом в ООН и Китае, в 70-х годах возглавлял Центральное разведывательное управление. Перед избранием на должность президента занимал должность вице-президента в администрации Рональда Рейгана.

Напомним, что 26 ноября умер легендарный итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи, который был обладателем премий "Оскар" и других призов в своей области. Режиссер умер в возрасте 78 лет от рака у себя дома в Риме.

А 22 ноября в России умер начальник Генерального разведывательного управления Генштаба России, генерал-полковник Игорь Коробов.