Конец пандемии далеко: в США главный инфекционист США напомнил о масках и дистанцию

В США еще далеко от завершения пандемии коронавируса, и население должно и впредь соблюдать элементарные меры безопасности.

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Об этом сообщает CNN со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Мы пока не видим, когда пандемия пойдет на спад", — заявил он и добавил при этом, что пандемия коронавируса — "самый большой вызов системе здравоохранения".

Для предотвращения распространения коронавируса следует неукоснительно соблюдать санитарные правила. "Это то, что следует делать прямо сейчас: соблюдать социальную дистанцию, избегать больших скоплений людей, носить защитную маску, мыть руки. Это простые рекомендации, но именно они могут обернуть вспять ситуацию с распространением коронавируса, и, думаю, мы сможем добиться этого", – заметил он.

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Специалист добавил, что рекомендации по постепенному ослаблению санитарных ограничений в ряде штатов не дали результата, поскольку, по его словам, власти в отдельных случаях "чуть ли не полностью отказались от мер предосторожности".

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По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 135,4 тыс. человек.

Напомним, что ранее стало известно, когда в США начнут производить вакцину от коронавируса.

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