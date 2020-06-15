Конец пандемии коронавируса: кто разрабатывает вакцину и когда ее ждать

Лекарство может появиться уже в следующем году

Из-за коронавируса люди по всему миру сидят на карантине. Специалисты уверены, даже если пандемия пойдет на спад, расслабляться не стоит, так как пока что не разработана вакцина от COVID-19. Сайт "Сегодня" собрал информацию о том, как идет разработка вакцины и когда ждать ее появления.

Кто занимается разработкой вакцины

Президент Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов изобретателям вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции COVID-19. Правда, позже выяснилось, что в Украине не ведется разработка вакцины. Как сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, в мире идет около 70 разработок вакцины против коронавирусной болезни, но украинских разработок среди них нет. Сейчас разработок вакцины от коронавируса в мире больше сотни.

"Мы обращались в Академию медицинских наук, в Академию наук с вопросом того, можно ли в Украине надеяться на разработку вакцины. Наши академии ответили, что нам надо сначала инвестировать в разработку лабораторных мощностей, на которых можно проводить эти исследования, а затем уже говорить о полноценной разработке собственной вакцины", — объяснил санврач.

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Но в других странах разработка вакцины ведется достаточно активно, хотя пока сроки ее появления не слишком обнадеживающие. Разработкой занимаются в США, Великобритании, Китае, Израиле, а Германия, Франция, Италия и Нидерланды создали альянс, чтобы ускорить разработку. Во всех странах подходы к разработке разные и кто первым успеет создать панацею для всего мира, пока неизвестно.

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Где уже начали тестировать вакцину

Создание вакцины очень энергозатратный и хлопотный процесс, который занимает не один месяц. Так, согласно регламенту ВОЗ, перед тем, как вакцина поступит в широкое производство, она должна пройти ряд испытаний, включая три фазы тестирования на добровольцах. А перед этим вакцина находится на стадии доклинических исследований. Именно поэтому только несколько стран уже дошли до этапа тестирования на людях.

23 апреля в Великобритании начали тестировать на людях вакцину, которую создали ученые из университета Оксфорда. Разработчики на 80% уверены, что она будет успешной. Так, там к первой фазе испытаний привлекли более 800 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

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Испытывать вакцину на людях в конце апреля начали и в Германии. Исследования пройдут в несколько этапов. На первом на 200 здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 55 лет испытают общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию. Для второго этапа наберут людей такого же возраста, но с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19. А в ближайшие месяцы в Германии начнется тестирование других потенциальных вакцин.

В Китае одобрили три вакцины против COVID-19 для испытаний. Одну из них предварительно будут тестировать до конца 2020 года. Помимо этого, китайская вакцина от COVID-19 в экспериментах над животными продемонстрировала стойкую защиту против вируса. Испытания на животных в Китае начали еще в начале марта. Также сейчас в стране ведется тестирование на добровольцах.

Тестировать вакцину еще в начале апреля начали в Израиле. Испытание на грызунах прошло успешно, привитые животные не заражались коронавирусом. Тестировать вакцину на людях в стране начнут только летом.

А в США вакцину начали тестировать на людях еще в середине марта. Тут для проведения тестирования отобрали только 45 добровольцев. Если в других странах к разработке вакцин привлекаются государственные мощности, то в США сделали ставку на частные фармацевтические компании.

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Миллиардер Билл Гейтс в США сейчас спонсирует семь самых многообещающих проектов по разработке вакцины. Как пишет издание Bloomberg, по мнению Билла Гейтса, широкомасштабное производство вакцины смогут начать только в течение года.

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Когда ждать вакцину

Эксперты уверены, что есть всего несколько вариантов, как побороть коронавирус — изобретение вакцины и коллективный иммунитет. Коллективный иммунитет появится после того, как большинство переболеет.

Власти Китая не исключают, что одна из вакцин будет готова в сентябре. В целом же, ориентировочный срок — начало 2021 года.

Сначала вакцину начинают тестировать на животных, после этого вводят небольшой группе людей и оценивают ее безопасность. На следующем этапе число добровольцев увеличивается до нескольких сотен. И на третьем этапе безопасность вакцины проверяют на тысячах людей, чтобы отследить насколько она эффективна и безопасна. Поэтому спешить в этом процессе нельзя.

Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США уверен, что эффективность и безопасность одной из вакцин будет доказана к первому кварталу 2021 года.

"К началу 2021 года мы надеемся получить пару сотен миллионов доз", — передает слова Фаучи СNN.

В то же время доктор Ларри Кори, эксперт в области вирусологии, иммунологии и разработки вакцин отметил, что выпуск вакцины к январю 2021 года — слишком амбициозная цель.

"Для этого все должно пройти невероятно идеально", — говорит Кори.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, где и когда может начаться вторая волна коронавируса:

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