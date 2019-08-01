Российская Федерация наращивает и использует новые мощности для наступления, которые запрещены ДРСМД

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Конец ракетному договору: в Госдепе США развенчали главные мифы Москвы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%94%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%94%D0%A0%D0%A1%D0%9C%D0%94%20%D0%A1%D0%A8%D0%90%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8 2019-08-01T09:48:40+03:00 США Российская Федерация наращивает и использует новые мощности для наступления, которые запрещены ДРСМД

Государственный департамент США выпустил статью-опровержение мифов российских медиа по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Официально США выйдут из ДРСМД 2 августа 2019.

Так, Россия утверждает, что заинтересована продолжать диалог по ДРСМД, а США – наоборот.

Госдеп напоминает, что США провели более шести лет в диалоге с Российской Федерацией, чтобы попытаться решить вопрос невыполнения требований Москвой. До прекращения своих обязательств Соединенные Штаты поднимали вопрос нарушения ДРСМД Россией в более чем 30 контактах, в том числе на самых высоких уровнях власти. Последние полгода чиновники США продолжали обсуждать вопрос ДРСМД со своими российскими коллегами, включая Государственного секретаря Помпео в Сочи 14 мая 2019 и во время диалога по стратегической безопасности 17 июля 2019, где заместитель государственного секретаря Салливан возглавил межведомственную делегацию США.

Российские власти утверждают, что предоставили американцам подробную информацию о том, когда и на каком расстоянии проводились испытания крылатой ракеты наземного базирования 9M729. Ее Россия начала разрабатывать уже после подписанного ДРСМД. Американская сторона уверена, что радиус поражения ракеты нарушает договор.

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В Госдепе отмечают, что более четырех лет Россия отрицала существование ракеты и не предоставляла никакой информации о ней, несмотря на то, что США показывали России расположение мест испытаний и названия компаний, которые разрабатывали и производили ракеты. За последние шесть лет США поставили России много вопросов – они всегда касались тех фактов, которые говорят о длительном нарушении ДРСМД, которые Россия отказывается обсуждать. Россия отказалась отвечать на ключевые американские вопросы о ее ракете.

Россия утверждает, что Соединенные Штаты фабрикуют свои обвинения против России, чтобы получить повод для выхода из договора.

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В Госдепе указывают на то, что Российская Федерация наращивает и использует новые мощности для наступления, которые запрещены ДРСМД. Российская Федерация создала эту проблему, а не США. США давно утверждают, что ДРСМД способствует глобальной безопасности и стабильности.

Ранее США вышли из этого договора, указывая на его невыполнение Россией. "Мы тщательно выполняли договор, а Россия в это время раз за разом нарушала его требования. Именно поэтому я объявил, что США официально выходят из ДРСМД", – заявил президент США Дональд Трамп в начале года.

Подписанное США и СССР в 1987-м году соглашение позволило значительно уменьшить угрозу ядерной войны на территории Европейского континента.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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