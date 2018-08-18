Конфликт США и Турции и крупнейшие учения НАТО: ТОП-5 событий уходящей недели

Трамп подписал оборонный бюджет, в Румынии продолжаются протесты, а США не намерены уходить из Сирии

Cайт "Сегодня" собрал для вас ТОП-5 самых важных новостей мировой политики уходящей недели.

Конфликт США и Турции

Соединенные Штаты намерены ужесточить санкции против Турции, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Об этом заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, передает 112.ua со ссылкой на Bloomberg.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон сократит расходы на Анкару.

"Турция использует США в своих интересах в течение многих лет. Они держат [под арестом] нашего замечательного христианского пастора... Мы ничего не будем платить за освобождение невинного человека, и мы сэкономим на Турции", – написал Трамп в Twitter.

Протестантский пастор Эндрю Брансон, проживавший в районе Измира, был арестован в 2017 году по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и "Террористической организацией фетхуллахистов" (ФЕТО, последователи мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена).

США резко критикуют Турцию за дело пастора и требуют его немедленного освобождения. Трамп ранее пригрозил Анкаре ввести санкции, а в начале августа реализовал эти угрозы. Штаты запретили въезд на свою территорию министрам юстиции и внутренних дел республики, а также повысили вдвое пошлины на сталь и алюминий из Турции – до 50% и 20% соответственно.

Президент Турции Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и тоже значительно повысил пошлины на ряд товаров из США. Между тем весь этот кризис сильно ослабил экономику страны и турецкую лиру, потерявшую с начала года уже более 40% стоимости.

Крупнейшие военные учения НАТО со времен холодной войны

С 25 октября по 7 ноября в Норвегии пройдут учения НАТО Trident Juncture, которые станут, крупнейшими маневрами после окончания холодной войны.

Бундесвер направит на маневры НАТО 8 тысяч солдат, а также около 100 танков и более 2 тысяч единиц транспортных средств.

Всего в учениях примут участие более 40 тысяч военнослужащих из 30 государств-членов НАТО, а также союзников Альянса.

Военный бюджет США

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). Церемония подписания прошла в понедельник на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, где расквартирована 10-я горная дивизия США.

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тысяч, кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие.

Документ также предполагает продолжение оказания военной помощи Украине, а также ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

После подписания оборонного бюджета Трамп высказал замечания относительно некоторых положений закона.

Так, Трамп высказал предостережение относительно положений закона, запрещающих финансирование любых проектов, где предполагается признание права России на Крым а также запрещается военное сотрудничество с Россией до тех пор, пока Россия не выведет войска из Украины.

Другие раскритикованные Трампом положения закона в отношении России, содержат требование к администрации Трампа отчитываться о шагах принятых в ответ на нарушение Россией соглашения об Открытом небе также предоставлять отчеты по новому соглашению по ядерному оружию START.

Всего Трамп высказал предостережение в отношении 52 положений закона, в большинстве из которых, по его мнению, Конгресс пытался ограничить его полномочия по проведению международной политики.

Антиправительственные протесты в Румынии

В Румынии продолжаются масштабные антиправительственные протесты. Люди требуют отставки правительства, которое обвиняют в тотальной коррупции.

Ранее парламент принял изменения, которые смягчают наказание за должностные преступления. Митинги продолжаются с конца прошлой недели. В первый же день полиция жестоко разогнала протестующих. Пострадали почти полтысячи человек. И несмотря на это, уже на следующий день на митинг собрались снова.

Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ направила письмо главе Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру и его первому заместителю Франсу Тиммермансу, в котором утверждает, что 10 августа в Бухаресте была предпринята попытка насильственного смещения правительства.

Американские военные остаются в Сирии

Президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Соединенные Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка "Исламское государство". Об этом заявил в пятницу исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

"Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам", – сказал Саттерфилд.