Конфликт Трампа и Google набирает обороты

Президент США Дональд Трамп после того, как посоветовал Google, Facebook и Twitter "быть осторожными", заявил, что эти компании пытаются замалчивать мнения сторонников Республиканской партии. Об этом Трамп рассказал в Белом доме, сообщает Reuters.

"Я считаю, что и Google и Facebook и Twitter очень несправедливы к консерваторам и республиканцам", – отметил он.

Трамп считает, что деятельность этих компаний может быть незаконной.

"Думаю, это очень серьезная проблема, поскольку они пытаются замалчивать мнения большой части населения страны, а люди не хотят этого. Это неправильно, несправедливо. Это не может быть законным. И мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости", – добавил американский президент.

После этого в качестве подтверждения своих слов он написал в Twitter, что Google публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барка Обамы к нации, однако прекратил эту практику с приходом власти самого Трампа.

Впрочем, слова Трампа в Twitter также вызвали шквал обвинений в "фейковости". "Это неверно. В 2017 году Трамп не делал обращения, а в 2018 году Google продвигал его обращение на своей домашней странице", – написал журналист BuzzFeed Джон Пассантино.

Ранее Трамп обвинил поисковик Google в том, что поисковик якобы скрывает от пользователей "хорошую информацию и новости" о деятельности его администрации. Google опроверг заявление Дональда Трампа, заявив, что "не ранжирует результаты поиска, чтобы манипулировать политическими настроениями".

В свою очередь председатель комитета экономических советников Белого дома Ларри Кудлоу сообщил, что администрация Трампа начнет "расследование и анализ" в отношении Google. Он не представил подробности возможного дела.