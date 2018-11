Конфликт Трампа с журналистом: CNN обрушилась на Белый дом с обвинениями

В эфире CNN прозвучали обвинения экспертов канала против спикера Белого дома Сары Сандерс в том, что пресс-служба Белого дома разместила измененное видео с пресс-конференции, которая состоялась в среду.

На видео Белого дома, по заявлениям, видно, что журналист несоответствующим образом вел себя со стажеркой Белого дома и пытался удерживать микрофон во время пресс-конференции в среду, пишет Politico.

В четверг утром Мэтт Дорник, вице-президент по коммуникациям и цифровым партнерствам CNN и Брайан Стетлер, главный корреспондент, заявили, что на видео, размещенном пресс-службой Белого дома в среду, была изменена скорость, чтобы действия Акосты казались более агрессивными.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y