Конфликт Трампа с журналистом: CNN обрушилась на Белый дом с обвинениями

На видео, размещенном пресс-службой Белого дома, якобы была изменена скорость, чтобы действия Акосты казались более агрессивными

В эфире CNN прозвучали обвинения экспертов канала против спикера Белого дома Сары Сандерс в том, что пресс-служба Белого дома разместила измененное видео с пресс-конференции, которая состоялась в среду.

На видео Белого дома, по заявлениям, видно, что журналист несоответствующим образом вел себя со стажеркой Белого дома и пытался удерживать микрофон во время пресс-конференции в среду, пишет Politico.

В четверг утром Мэтт Дорник, вице-президент по коммуникациям и цифровым партнерствам CNN и Брайан Стетлер, главный корреспондент, заявили, что на видео, размещенном пресс-службой Белого дома в среду, была изменена скорость, чтобы действия Акосты казались более агрессивными.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) 8 ноября 2018 г.

В четверг Сандерс ответила, что целью выпуска видео было показать, как Акоста вел себя со стажеркой. Она не прокомментировала, были ли внесены изменения в видео.

"Вопрос стоит: оттолкнул журналист или нет? – сказала Сандерс журналистам в четверг. - На видео четко видно, что да. Мы не меняем своего заявления".

Напомним, что во время конфликта с президентом в Белом доме 7 ноября, Джим Акоста оттолкнул модератора пресс-конференции, которая пыталась отобрать у него микрофон.

Стоит отметить, что он не стал первым журналистом, который поплатился за провокационные вопросы Трампу. В июле его коллегу из CNN Кейтлан Коллинс также лишили аккредитации.

Впрочем, неприязненные отношения Трамп и CNN уже давно ни для кого не являются секретом. Этим летом президент даже призывал уволить президента телекомпании Джеффа Цукера.