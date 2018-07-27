Конгресс добивается от Трампа новых антироссийских санкций

Вместо того чтобы одобрить введение санкций против России по "делу Скрипаля", американский президент Дональд Трамп только затягивает это, заявил в письме к нему председатель комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс.

Как сообщает ознакомившийся с текстом письма канал NBC, президент уже не уложился в первый срок – предусмотренный законодательством месяц на изучение этого вопроса. Теперь Ройс дал ему две недели на принятие решение Трамп, вводить ли санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

"Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к оспариванию его смертоносных действий", – пишет конгрессмен.

Аргументировав это тем, что в Белом доме не обсуждает личную переписку между президентом и конгрессом, Совет по национальной безопасности комментировать обращение Эда Ройса не стал.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.