Конгресс добивается от Трампа новых антироссийских санкций

Сегодня, 12:16

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США обвинил Трампа в затягивании решения по "делу Скрипаля"

Фото: AFP
Фото: AFP

Вместо того чтобы одобрить введение санкций против России по "делу Скрипаля", американский президент Дональд Трамп только затягивает это, заявил в письме к нему председатель комитета по международным делам палаты представителей США Эд Ройс.

Как сообщает ознакомившийся с текстом письма канал NBC, президент уже не уложился в первый срок – предусмотренный законодательством месяц на изучение этого вопроса. Теперь Ройс дал ему две недели на принятие решение Трамп, вводить ли санкции против России за отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

"Ваше согласие с Актом об уничтожении химического и биологического оружия и прекращении боевых действий 1991 года имеет решающее значение для того, чтобы показать Путину, что мы серьезно относимся к оспариванию его смертоносных действий", – пишет конгрессмен.

Аргументировав это тем, что в Белом доме не обсуждает личную переписку между президентом и конгрессом, Совет по национальной безопасности комментировать обращение Эда Ройса не стал.

Напомним, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Как оказалось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое раньше производили в СССР.

Как уже сообщалось, полиция считает, что для убийства Скрипалей в Британию была отправлена команда из четырех человек.
Великобритания, отравление, Дональд Трамп, Конгресс США, Скрипаль
Источник:

NBC News

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