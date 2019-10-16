Конгресс соберется, чтобы осудить решение Трампа о Сирии

В один голос мы призываем президента Трампа поддержать курдские общины, - заявили демократы

Конгресс США / Фото: AFP

Палата представителей Конгресса США проголосует в среду по резолюции, осуждающей решение президента Дональда Трампа отозвать американские войска с северо-востока Сирии.

Об этом сообщает The Hill.

Пресс-секретарь спикера палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила, что совместная резолюция, формально выступающая против стратегии Трампа, будет представлена на заседании нижней палаты Конгресса в среду.

Ранее Пелоси и лидер сенатского демократического меньшинства Чарльз Шумер призвали республиканцев поддержать резолюцию.

"В один голос мы призываем президента Трампа поддержать курдские общины, работать над тем, чтобы турецкие военные действовали сдержанно, и представить четкую стратегию по победе над ИГ). Эта резолюция также призывает президента (Турции Реджепа Тайипа -Ред.) Эрдогана немедленно прекратить односторонние военные действия в Сирии", – заявили законодатели.

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Резолюция, авторами которой являются члены Палаты представителей Элиот Энгел и Майкл Маккол, а также сенаторы Роберт Менендес и Тодд Янг, выступает против "решения прекратить определенные усилия Соединенных Штатов по предотвращению турецкой военной операции против сил сирийских курдов на северо-востоке Сирии."

Документ также призывает Турцию прекратить военные действия, США – защитить курдов, а Белый дом – "представить четкий и конкретный план прочного разгрома ИГ".

Ранее спикер Палаты представителей заявила, что санкции США в отношении Турции недостаточны для выхода из сложившейся ситуации на северо-востоке Сирии.

"Президент Трамп развязал эскалацию хаоса и отсутствия безопасности в Сирии. Его заявления о введении пакета санкций в отношении Турции не достаточно, чтобы обратить вспять эту гуманитарную катастрофу", – говорится в заявлении спикера Пелоси, опубликованном на ее сайте.

Напомним, президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против минобороны и минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны – из-за масштабной военной операции на севере Сирии.

Отметим, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

Эрдоган также заявил, что партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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