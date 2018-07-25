Конгресс согласовал проект закона о санкциях против стран, закупающих оружие у РФ

В Конгрессе США согласовали законопроект, согласно которому введут ограничительные меры в отношении стран, которые закупают российское вооружение. Об этом сообщает The Daily Beast.

Такой законопроект подразумевает усиление давления на Турцию за готовящуюся сделку по покупке российских систем ПВО С-400, и в то же время делает исключение для трех стран – Индии, Индонезии и Вьетнама, которые смогут временно закупать у России оружие и оборонные технологии.

"Из заключительного варианта закона о введении возможных санкций будут исключены Индия, Индонезия и Вьетнам", – заявил сенатор-республиканец Джим Инхоф, который участвовал в составлении законопроекта о военном бюджете США на 2019 год в рамках Комитета по вооруженным силам Палаты представителей.

"Они сейчас покупают российские вооружения и смогут это делать до окончания переходного периода, все три страны подпадают под эту категорию", – добавил он, уточнив, что именно Конгресс, а не администрация президента США Дональда Трампа, определил страны, в отношении которых сделаны исключения.

Законопроект также предполагает усиление давления на Анкару за готовящуюся сделку по приобретению российских ЗРС С-400. Так, Вашингтон намерен исключить Турцию из программы поставок истребителей F-35.

"Сенат считает, что если Турецкая Республика закупит у Российской Федерации системы противовоздушной обороны С-400, такая сделка будет значительным нарушением закона о противодействии российскому влиянию в Европе и Евразии от 2017 года и президент должен добросовестно исполнить этот закон путем введения санкций", – говорится в тексте законопроекта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о том, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Тем временем в США конкретизировали, чем Турции грозит покупка С-400 у России.