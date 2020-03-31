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Конгресс США начал работу над новым пакетом мер борьбы с коронавирусом

31 марта, 01:45

Елена Кузьмич

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что законодатели начали работу над очередным пакетом мер борьбы с распространением коронавируса. Законопроект, как ожидается, будет включать новые поставки медицинской техники, обеспечение защитными средствами сотрудников чрезвычайных служб и дополнительные выплаты гражданам.

"Мы должны сделать больше для наших помощников. Задержки в производстве достаточного количества защитных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будут стоить множества жизней, чего нельзя допустить, — цитирует Пелоси агентство Reuters. — Президент должен полностью задействовать закон времен Корейской войны о производстве продукции военного назначения". Спикер нижней палаты общалась с журналистами в формате видеоконференции.

Президент США Дональд Трамп подписал 27 марта закон о стимулирующих экономику мерах в размере более 2 трлн долларов, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. Кроме того, граждане США смогут получить единовременные выплаты в размере около 1,2 тыс. долларов на человека.

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В тот же день федеральное правительство США воспользовалось чрезвычайными полномочиями и обязало американскую компанию General Motors ускорить темпы производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Администрация США применила закон времен Корейской войны (1950-1953) о производстве продукции военного назначения, который позволяет президенту расширить производство определенной продукции в целях укрепления национальной безопасности.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 159 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли свыше 2,9 тыс. человек.

Добавим, что жители Штатов считают, что власти не были готовы к эпидемии COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США конгресс коронавирус

Источник: ТАСС

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