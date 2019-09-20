Конгресс США намерен инициировать импичмент Трампа из-за Украины: названа причина

В то же время сам Трамп назвал распространенную СМИ информацию фейками и "харасментом"

/ Фото: REUTERS/Al Drago

Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена окажется правдой. Об этом заявил американский юрист Джордж Конуэй в Twitter.

"Если это правда (информация о попытках давления на украинское правительство, – ред.), то президенту Дональду Трампу следует объявить импичмент и отстранить его от должности немедленно", – убежден Конуэй.

Он также разместил несколько скриншотов из публикации британского издания The Independent, где сказано, что блокирование администрацией Трампа военной помощи Украине было давлением на правительство европейского государства в надежде, что там откроют расследование против сына экс-вицепрезидента США Джо Байдена.

В то же время сам Трамп назвал распространенную СМИ информацию фейками и "харасментом".

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"Еще одна история "фейковых новостей", которые никогда не прекратятся! Практически, каждый раз, когда я разговариваю по телефону с иностранным лидером, понимаю, что, возможно, нас слушает много людей из разных агентств США, не говоря уже про другие страны", – написал Трамп в Twitter.

Как мы писали ранее, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг критике внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

В свою очередь заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент сделал заявление о предстоящей встрече Зеленского и Трампа.

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