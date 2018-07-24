Конгресс США намерен продлить запрет на военное сотрудничество с Россией

Проект закона о национальной обороне США на 2019 год предполагает сохранение запрета на сотрудничество между Пентагоном и Минобороны РФ

В Конгрессе США подготовлен проект о национальной обороне на следующий год. В нем, в частности, предусматривается сохранение ныне действующего запрета на сотрудничество между военными ведомствами США и России.

Законопроект, согласованный комитетами по делам вооруженных сил палаты представителей и сената, также включает в себя создание условий для отказа стратегических партнеров страны от покупки вооружений российского производства и перехода на американские.

Кроме того, в проекте речь идет о военных поставках Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые ранее были прописаны в военном бюджете США на 2019 год. На "Европейскую инициативу сдерживания" для противостояния российской угрозе выделяется 6,3 миллиарда долларов.

Запрет на сотрудничество с Россией в военной сфере был установлен американским законодательным органом в декабре 2016 года. Он ставит условием своей отмены, в частности, то, чтобы РФ "прекратила оккупацию территории Украины и свои агрессивные действия, которые угрожают территориальной целостности Украины и ее суверенитету, а также членам НАТО".